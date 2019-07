Si mund të karikoni shpejt telefonin tuaj

Ju sugjerojme

Provoni këto truket dhe ndërkohë që hani mëngjes celulari juaj do të jetë karikuar dhe nuk do të keni më stres gjatë ditës. Për disa njerëz celulari dhe komunikimi është i rëndësishëm sepse lidhet dhe me punën që bëjnë ndaj dhe këto truke të vogla do t’ju ndihmojnë që mos të jetë më një shqetësim bateria e shkarkuar:

– Një mënyrë e shpejtë për të mbajtur baterinë nga shkarkimi i shpejtë është si fillim ta kaloni në “Aeroplane mood”. Do të kurseni energjinë e tij dhe karikimi do të jetë shumë i shpejtë.

–Nuk ka mënyrë më të mirë për t’u siguruar se e gjithë fuqia shkon drejtpërdrejt në baterinë tuaj se sa të fikni celularin vetëm për periudhën që do të karikohet.

–Fusha USB e kompjuterit tuaj mund të jetë e përshtatshme kur punoni në distancë, për të karikuar celularin dhe njëkohësisht merreni me punët tuaja por më e mirë për një karikim të shpejtë është të përdorni një prizë elektrike në mur. Fisha e USB përmes kompjuterit do dy herë më shumë kohë që të karikojë celularin tuaj.

–Përdorimi i një baterie portative: do të jetë perfekte për ata që jetojnë në lëvizje gjithë kohën.

Etiketa: karikim