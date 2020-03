Si ndikon vaksina e turbekulozit ndaj koronaviruist? Flet imunologu Genc Sulçebe

Ju sugjerojme



Imunologu Genc Sulçebe ka folur në emisionin “Opinion” për situatën e krijuar nga koronavirusi. Sulçebe është shprehur se koronavirusi në Shqipëri do të arrijë maksimumin në fund të muajit të prill dhe në qershor do vijojë të ulen rastet e reja.





Imunologu foli dhe për vksinën e turbekulozit, i cili tha se ka hipoteza se ka një ndikim indirekt ndaj koronavirusit, por kjo gjë duhet të konfirmohet nga organet kompetente.









Sa mendoni se do të zgjas izolimi?

Mendoj se duhet të shikojmë eksperiencën kineze, pra aty filloi epidemia në dhjetor u rrit në janar në shkurt arriti maksimumin dhe në mars filli të bjerë. Këtu filloi në mars po rritet gradualisht, do arrij maksimumin në fund të prillit dhe në qershur do filloi të ulet. Unë mendoj se masat që janë marr tek ne janë të ngjashme me ato kineze. Në rastin tonë me 3 milionë banorë është më e lehtë. Unë mendoj se ne kemi arritur të ulim kurbën, pra nga mal në kordër dhe e kemi sheshuar në mënyrë që mos kemi dyndje në spitale. Por, e kemi shtrirë në kohë. Në krahasim me Italinë dhe Spanjën sigurisht është më mirë dhe në rajon jemi më mirë se vendet e tjera. Pra, masat e kanë bërë efektin e tyre.

Ka disa persona që janë vaksinuar për rrubeolën dhe turbekulozin janë më imun ndaj koronavirusit?

Bëhet fjalë vetëm për turbekulozin. Është observim i vjetër në faktë, është vënë re se vaksina e tublekulozit bëjnë një farë stimulimi të sistemit imunitar, të disa qelizave specifike që stimulojnë veprimin e sitemit imunitar brenda në qelizë ku është dhe virusi. Kjo është vërtetuar dhe në praktikën klinike.

Cila është fasha të popullatës në Shqipëri janë vaksinuar për turbekulozin?

Aktualisht në Shqipëri është vaksinimi i detyruar i fëmijës, pra që kur lind fëmija vaksionohet.

Janë vaksinuar dhe në kohën e komunizmit?

Po! Që nga vitet ‘60 ka filluar vaksinimi në Shqipëri. Unë mendoj që ky imunitet që ka marrë populli shqiptar ka një farë vlere, por kjo është një hipotezë që duhet të konfirmohet. Duke pasur parasysh që bëhet në përsalindje ka një efekt 10 deri në 20 vjet. Nuk ka efekt për turbekulozin, por nuk dihet.. pikërisht nxitja që i bën sistemit imunitar mund të ketë një ndikim indirekt ndaj koronavirusit

