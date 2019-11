Si ndodhi atentati ndaj prokurorit Ndoja, policia jep detajet e para

Ju sugjerojme

Policia ka reaguar pas atentatit të sotëm ndaj prokurorit të Durrësit, Arjan Ndoja te mbikalimi i Shkozetit.

Persona të paidentifikuar kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të mjetit me targa AA 333 ZD dhe për pasojë janë plagosur Aleksandër Laho (48 vjeç), Arjan Ndoja (44 vjeç) dhe Andi Maloku (30 vjeç).









Ky i fundit është nisur për mjekim të specializuar në Spitalin e Traumës në Tiranë, ndërsa dy të plagosurit e tjerë ndodhen në Spitalin Rajonal Durrës, jashtë rrezikut për jetën.

Njoftimi i policisë

Informacion paraprak

Ne aksin rrugor Durrës – Tiranë në afërsi të mbikalimit të Shkozetit, rreth orës 16:30, në afërsi të vendit të quajtur “Mbikalimi i Shkozetit” kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të mjetit me targa AA 333 ZD, e për pasojë janë plagosur shtetasit A.L., 48 vjeç, A.N., 44 vjeç dhe A.M., 30 vjeç.

Shtetasi A.M. është nisur për mjekim të specializuar në Spitalin e Traumës në Tiranë, ndërsa dy shtetasit e tjerë ndodhen në Spitalin Rajonal Durrës, jashtë rrezikut për jetën.

Policia e Durrësit është vënë në ndjekje të autorëve, po krihet zona dhe në të gjitha akset rrugore që lidhen me Durrësin janë ngritur pika kontrolli.

Për zbardhjen e ngjarjes është ngritur menjëherë një grup i posaçëm hetimor nga Departamenti i Policisë Kriminale, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës dhe Drejtoria Vendore e Policisë Durrës.

Policia e Shtetit fton këdo që mund të ofrojë informacion në ndihmë të hetimit të shpejtë të ngjarjes të telefonojë falas në numrin 112.

LEXO EDHE:

Etiketa: Andi Maloku