“Si në filma”, gazetarja: Policia mësyn në shtëpinë e gjyqtarit

Gazetarja e kronikës, Klodiana Lala ka denoncuar një ngjarje të rëndë. Ajo shkruan në Facebook se “Policia ka ushtruar kontroll në banesën e një gjyqtari të Shkallës së Parë, me argumentin se makina e tij është përdorur në një ngjarje”. “Eshtë ngjarje e vertetë edhe pse ngjan me një skenar filmi”, thotë Lala.

Statusi i Klodiana Lalës në Facebook:









Policia troket ne dyert e nje gjyqtari te Shkalles se Pare, me argumentin se i kane vjedhur makinen. Policia i kontrollon imtesisht shtepine. Gjyqtari nuk kishte asnje dijeni qe i ishte vjedhur makina. Por doli ne fakt qe mjetin ia kishin vjedhur, ia kishin perdorur ne nje ngjarje dhe ia kishin kthyer prape. Kjo e gjitha brenda nates. Ngjarja eshte me fakte te verteta. Por ama me duket se skenar filmi…