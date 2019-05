‘Si në Kilin e Pinoçetit’: Reagime të forta pas dhunës ndaj Dollapit

Ju sugjerojme

Arrestimi i dhunshëm i Sekretarit Organizativ të PD, Sait Dollapi ka sjellë reagime të shumta në rrjetet sociale.

“Policia ka dhuruar sot një spektakël makabër të denjë për kohën e Kilit të Pinoçetit. Pasi ka humbur durimin dhe lënë nervat ajo ka filluar të godasë duke mos pyetur për ligj. Viktimë e kësaj barbari ka rënë edhe sekretari organizativ i PD dhe ish drejtori i CEZ, Sait Dollapi,” shkruan Lapsi.al.

Kurse ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, shkruan: “Policia politike e pushtetit është turpi i Shqipërisë,anëtare e Këshillit të Europës e NATOs! Dhunimi fizik i qytetarëve të pa armatosur, që thjesht po mbroheshin nga dhuna eksesive dhe aspak proporcionale e policisë, është krim! Ata që e urdhëruan dhe e “falenderojnë” këtë polici politike, janë turpi i turpit! Njëkohësisht përgjegjësit kryesorë të këtij krimi të konsumuar në publik. Nëse mendojnë se do rrinë në pushtet kështu, i ruajt zoti shëndetin se mendja i ka lënë!”

Ndërsa ish-presidenti Bujar Nishani thekson: “Pas 28 vitesh në Shqipëri segmente të inkriminuara, të rekrutuara vitet e fundit në Policinë e Shtetit rikthyen aktet e torturës, në sheshe publike kundër eksponentëve të opozitës politike. Edi Rama, Sandër Lleshi dhe drejtuesi policor i aktit të torturës mbi Sekretarin Organizativ të Partisë Demokratike kanë llogarinë e hapur më të madhe me ligjin dhe popullin opozitar. Tortura publike nuk ka asnjë proporcionalitet dhe nuk do mund të harrohet për asnjë çmim”.

Kurse analisti Artur Zheji ka sulmuar deputeten Rudina Hajdari. “Je një turp, ku je? Po e shikon dhunën ndaj Dollapit…”, është shprehur ndër të tjera Artur Zheji.

Edhe Zëri i Amerikës raportoi për dhunën ndaj Dollapit.

“Zoti Dollapi ndodhej aty me një kundërgaz në dorë, ku pati një shkëmbim verbal me një punonjës të policisë, i cili dukej se e urdhëronte të largohej, dhe më pas i ka kërkuar kolegëve të tij që ta ndalonin. Në këtë moment zoti Dollapi është përpjekur të largohet me vrap. Ai është rrëzuar ndërsa po largohej, ndërsa mbi të u mblodhën disa prej efektivëve të Ndërhyrjes së Shpejtë, të cilët e kanë goditur me shkopinj gome”.



