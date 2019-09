Pr/ktligji për diasporën që u kthye në çështje pronash e privatizimesh

Ju sugjerojme

Kuvendi i Shqipërisë pritet të shqyrtojë të enjten dekretin e presidentit Ilir Meta për kthimin për shqyrtim të një ligji për ndryshime në ligjin për pushtetin vendor, ndryshime që fillimisht lidheshin ngushtësisht me aktivitetin e ministrisë së Diasporës, por që në një ndryshim larg vëmendjes publike gjatë shqyrtimit parlamentar, u kthye në një ligj që lejon këshillet bashkiake të privatizojnë pronat publike.

Projektligji fillestar, i propozuar nga Këshilli i Ministrave i kërkonte bashkive të krijonin zyra për “diasporën dhe migracionin” me synim nxitjen e aktiviteteve për “forcimin e marrëdhënieve me diasporën”.

Ndryshe nga sa prezantohet në projektligj dhe në relacionin përkatës, gjatë shqyrtimit të projektligjit në Komisionin Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, më 11 qershor 2019, relatori Bashkim Fino propozoi edhe atë që e quajti “një saktësim në dispozitën që trajton kompetencat e Këshillit Bashkiak dhe vendimmarrjen e tij, në kuadër të ushtrimit të së drejtës së pronësisë të bashkive.”

Sipas Finos, ligji aktual që thotë se Këshillet Bashkiake kanë të drejtë të “tjetërsojnë dhe kalojnë në përdorim” të pronave te të tretët, është i paplotë dhe se këshillet duhet të marrin kompetenca për “dhënien për zhvillim të pronës nëpërmjet bashkëpunimit me subjekte private”.

Më 20 qershor, ndërsa vendi po përjetonte trazira të shkaktuara nga protestat e opozitës, Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 100 vota pro këtë ligj që në origjinë kishte të bënte me aktivitetet e diasporës. Pro këtij ligji votuan edhe një pjesë e mirë e deputetëve të njohur si “opozita e re”.

Presidenti i Republikës, Ilir Meta dekretoi rikthimin e ligjit për shqyrtim parlamentar duke argumentuar se ndryshimi i dispozitës në fjalë përbën hapësirë për manipulim.

Presidenti ka vërejtur gjithashtu edhe një ndryshim jo lehtësisht të dallueshëm në propozimin e Finos me rezultatin që ndryshe nga sa sanksionohet në ligjin aktual që thotë se pronat transferohen nga këshillet bashkiake me tre të pestat e të gjithë anëtarëve, me ligjin e ri, këto transferime do të kryhen me shumicën e thjeshtë të këshilleve bashkiake.

Në ligjin e miratuar me propozim të Finos thuhet: “Në nenin 55, pika 3, pas referencës në shkronjën “d” shtohet referenca në shkronjën “e/1”.”

Në nenin 55, pika 3, thuhet se disa lloje vendimesh merren me shumicë të thjeshtë votash, ndërsa në të njëjtin nen, pika 4, shkruhet se vendimet e parashikuara në shkronjën “e”, pra vendimet e transferimit të pronave në përdorim, merren me dy të tretat e votave të këshillit bashkiak.

Shqipëria ka njohur sakaq raste të propozimeve për të dhënë pronat publike me përqindje për pallate, njësoj si pronat private. Një propozim i tillë është hedhur vitin e kaluar nga kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj.

Dekreti i presidentit për kthimin e këtij ligji për shqyrtim parlamentar pritet të shqyrtohet në seancë plenare në Kuvendin e Shqipërisë të enjten më 12 shtator 2019./BIRN

