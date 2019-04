Si u fsheh nga Policia shpërthimi i tritolit në Shkodër

Ju sugjerojme

13 ditë më parë një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur në Shkodër, por ngjarja u fsheh nga Policia. Bëhet fjalë për një shpërthim tritoli në banesën e 43-vjeçarit Marin Begeja, ku ky i fundit ngeli i plagosur lethtë. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Kukël të Shkodrës dhe Policia në asnjë moment nuk njoftoi se çfarë kishte ndodhur. Tritoli ishte vendosur tek dera e shtëpisë së Marin Begejës dhe sapo u hap dera u dëgjua shpërthimi i fuqishëm.

Marin Begeja që iu vendos tritol është një emër i njohur në Shkodër. Ai është djali i Tom Begejës, të ekzekeutuar në vitin 2002 nga Policia e Shtetit. 53-vjeçari Tom Begeja, lindur dhe banues në fshatin Kukël në Shkodër, akuzohej si autor i disa vrasjeve, madje dhe autori i vrasjes së djalit të tij. Katër prej tyre, të dokumentuara nga policia. Policia kishte dështuar 3 herë për kapjen e Tom Begesë. Kjo ngjarje tregon edhe njëherë se Policia e Shtetit po përpiqet që të fshehë shpërthimet me tritol, të shtënat me armë zjarri dhe në disa raste edhe plagosjet me armë.

Kush është i “frikëshmi” Tom Begeja

Tom Begeja akuzohej si autor i disa vrasjeve në Shkodër dhe në Lezhë. Baba i 4 fëmijëve, Begeja fillimisht është dënuar në vitin 1986, me 1 vit heqje lirie për armëmbajtje pa leje. Në vitin 1993 ai vret Rrok Filaj, që punonte si roje i dyqaneve në fshatin Kukël. Vrasja ka ndodhur për motive grabitjeje. Pas kësaj, Begeja fshihet në malin e Jushit, pranë fshatit të tij, si dhe në fshatra të tjera përrreth, pa u kapur nga policia. Më 22 shkurt të vitit 2000 gjykata e Lezhës e dënoi atë në mungesë me 10 vjet heqje lirie, për tentativë vrasjeje të Lazër Kolës, nga fshati Kodhel i Lezhës, ndërsa në maj të po atij viti gjykata e dënon me 25 vjet burg në mungesë për vrasjen e Hilë Nikollës. Më 2000-ën, Tom Begeja, vret djalin e tij 25- vjeçar, Gjeton. Vrasja ndodhi pasi Begeja ishte në gjak me një fis tjetër dhe elektriçisti i fshatit që kishte hipur në shtyllë për të rregulluar dritat, i përkiste fisit në gjak. Tom Begeja i thotë djalit të tij që ta vriste elektriçistin, por ai e kundërshtoi. Gjatë debatit me të birin, Tom Begeja e vret atë. Aktiviteti kriminal i Begesë do të vazhdonte edhe më pas. Në 22 shkurt të këtij viti ai shikon në një lokal në Kukël 30-vjeçarin Dashamir Çeka dhe, për motive hakmarrjeje, i zë pritë atij për ta vrarë. Ky sapo e sheh largohet me shpejtësi dhe duke vrapuar ndiqet nga 53- vjeçari. Për t’u mbrojtur, Çeka hyn në banesën e Qerretajve, që ndodhej buzë rrugës dhe kërkon të fshihet aty. Në oborr ndodhej e zonja e shtëpisë, 26- vjeçarja Majlinda Qerreti. Begeja, i cili e kishte ndjekur Çekën hyn me pistoletë në dorë dhe në oborr përpiqet të ndalohet nga Majlinda. Kjo e fundit thotë: “Dashamiri ka hyrë në shtëpinë tonë dhe, sipas zakonit, ishte në besën e tyre, ndaj ai nuk mund ta vriste aty”. Por Begeja qëlloi mbi 26- vjeçaren, nënë e dy fëmijëve dhe që ishte shtatzënë dhe, më pas, hyn në banesë, ku vret dhe Dashamir Çekën, të strehuar aty. Majlinda Qerreti që donte ta pengonte, shoqërohet e plagosur në spital nga bashkëshorti dhe komshinjtë ku dhe vdes. Begeja largohet për të mos arritur të kapet nga policia.

