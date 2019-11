Si u shpëtua Alvin, detajet e operacionit, po niset drejt Romës

Ju sugjerojme

U desh ndërhyrja e Italisë që i mituri Alvin Berisha të lirohej nga kampi Al Hol në Siri. Gazeta Mapo mëson se operacioni u realizua mes Italisë dhe Shqipërisë. Në takimin që kryeministri Edi Rama ka bërë me homologun Italian Giuseppe Conte është diskutuar pikërisht për Alvin Berishën.

Rama ka kërkuar nga Conte që Italia të udhëhiqte operacionin për shpëtimin e Alvinit. Ka qënë shefi i Kryqit të Kuq Italian, i cili është dërguar në Siri dhe ka marrë përsipër që të nxjerrë Alvin Berisha nga kampi Al Hol.









Në Siri ka shkuar edhe ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj, bashkë me një skuadër speciale të policisë.

Kryqi i Kuq ka realizuar me sukses operacionin dhe Alvin Berisha ka dalë dalë nga kampi, pas 4 ditë negociatash. Alvin Berisha po udhëton drejt Libanit dhe më pas do të marrë avionin drejt Romës, aty ku e pret babai i tij Afrim Berisha dhe 3 motrat.

Pasi ka dalë nga kampi, Alvin duket i qeshur dhe i lumtur. Ai ka folur në telefon me babain e tij, i cili i ka thënë se personat që e kanë marrë janë shokë dhe do ta çojnë në Itali.

Afrim Berisha folur me Alvin dhe është mirë por pak i trembur pasi nuk e ka ditur se ku po çonin. “Kam folur me Alvin, më tha ‘babi jam duke ardhur’. I thashë mos u tremb se ata janë shokët e babit”, tha Afrim Berisha në një intervistë për mediat.

Për lirimin e Alvinit, ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama.

• Pas një jave në kufirin sirian, së bashku me një skuadër speciale të policisë sonë dhe në bashkëpunim të ngushtë me partnerët italianë, ministri ynë i brendshëm po përcjell në këtë moment Alvinin në ambasadën italiane në Beirut, prej ku vogëlushi shqiptar do të pajiset me dokumentat e nevojshme e do të fluturojë drejt babait në Romë

• Një falenderim i veçantë për kryeministrin Giuseppe Conte, i cili u angazhua personalisht në ndjekjen e operacionit për palën italiane.

• Faleminderit edhe dy organizatave humanitare që u bënë pjesë jetike e këtij operacioni tejet kompleks e të rrezikshëm, pa harruar konsullin e nderit të Shqipërisë në Liban, që luajti një rol të pazëvendësueshëm • Por për ne, përpjekja nuk mbyllet këtu, sepse fëmijë e gra nga Shqipëria vazhdojnë të jenë peng në kampin-burg prej ku arritëm të nxjerrim Alvinin…”, – shkruan Rama.

Historia që theu zemrat

Historia e Alvin Berishës theu zemrat e shumë personave, pasi babai i tij, Afrim Berisha, e kërkonte prej vitit 2014, kur nëna e tij shqiptare, braktisi familjen në Itali ku jetonin prej vitesh dhe e mori Alvinin, në atë kohë 6 vjeç, në kampin Al Hol në Siri, (kufi me Turqinë). Jeta atje u kthye në tragjedi. Nëna e tij shqiptare, që kohët e fundit para se ta rrëmbente nga babai kishte vënë shami, kishte nisur të lutej dhe kishte shfaqur sjellje radikale, kishte vdekur në kamp së bashku me një burrë të huaj që ishte martuar.

Alvini mbeti i vetëm, dhe pas përpjekjeve të shumta të babait të tij, emisioni investigativ “le Iene” arriti të gjejë 11-vjeçarin dhe të bëjnë takimin përlotës mes babait dhe djalit pas 5 vitesh. Por sërish u ndanë me lot: Alvini nuk mund të nxirrej nga kampi nën pushtetin kurd, mbi të gjitha me rritjen e tensioneve mes Turqisë dhe Sirisë. I dëshpëruar, babai i Alvinit ktheu sytë nga shteti shqiptar, ku kërkoi ndërhyrjen e kryeministrit Edi Rama, i cili edhe pse pranoi të ishte një situatë e vështirë, tha se do të bënte gjithçka për ta kthyer Alvinin pranë babait, dhe dy motrave, përmes po një plani me partnerët strategjikë për nxjerrjen nga kampi të Alvinit dhe shqiptarëve të tjerë të bllokuar.

Kampi me mbi 70 mijë persona ka me mijëra fëmijë, shumica e të cilëve kanë lindur aty, dhe gjithçka është në kufijtë e mbijetesës. Al Hol është kampi më i madh në kufi me Turqinë, 29 mijë gra ndodhen aty jo vetëm nga Lindja e Mesme por edhe Evropa, gra luftëtarësh të ISIS.

