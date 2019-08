Si u ‘varros’ dosja e bujshme 184

Ju sugjerojme

Prokuroria e Krimeve të Rënda pas tri vitesh hetim “zbulon” se dosja 184 nuk është në kompetencë të saj, indirekt bien akuzat për zyrtarët e lartë të PS-së. Ndërhyrja e drejtpërdrejtë e kryeprokurores Arta Marku për ta deleguar me urdhër këtë dosje në Prokurorinë e Rrethit Dibër. Skandali i përfshirjes së kryeministrit, ish-ministrave dhe deputetëve në dyshimet për shitblerjen e votave në Dibër po shkon drejt mbylljes.

Pas tri vitesh “hetime”, dosja e famshme 184, e hapur mbi dyshimet për krimin elektoral të zgjedhjeve lokale në Dibër në vitin 2016, kalon për moskompetencë nga Prokuroria e Krimeve të Rënda në Prokurorinë e Dibrës. U deshën tri vite hetim e zbardhje përgjimesh ku shfaqen zyrtarë të lartë nga kryeministri Rama, ish-ministra dhe deputetë me elementë të dyshuar për shitblerje votash, që dosja të sfumohej dhe në fund si “zgjidhje”, që fatkeqësisht mund të ketë destinacionin e mbylljes përfundimtare, ishte degdisja në Dibër, që ka vetëm tre prokurorë dhe një prej tyre është në konflikt interesi. Gjithçka kaloi pa shumë bujë dhe në fshehje të plotë në muajin korrik. Fillimisht, prokurori i çështjes Klodian Braho vendosi që çështjen ta kalonte në Prokurorinë e Dibrës, me argumentin e moskompetencës. Kjo e fundit, refuzon ta marrë dosjen, duke argumentuar se nuk është kompetencë e saj, si për shkak se drejtuesja e prokurorisë ka konflikt interesi me një nga të dyshuarit, por edhe për faktin se nuk është prokuroria e rrethit kompetente për një çështje që përfshin edhe zyrtarë të lartë publik. Ndërsa dosja mbahej “në ajër” mes Tiranës dhe Dibrës, vendos diktatin e saj kryeprokurorja Arta Marku, e cila me një vendim të saj urdhëron Prokurorinë e Dibrës të regjistroje çështjen e cila tashmë kalon nga: “krim elektoral dhe korrupsion aktiv i zyrtarëve të lartë publik”, në thjesht “krim elektoral”. Largimi i kësaj dosjeje të nxehtë nga Krimet e Rënda nuk është aq pa qëllim. Në fillim të vjeshtës pritet që të ngihet SPAK dhe të gjitha dosjet që janë te Krimet e Rënda do të kalojnë për hetim nga struktura e re, por në malin me dosje që do shqyrtojnë, mungon ajo me numër 184… Çështja ishte regjistruar dy ditë para zhvillimit të zgjedhjeve lokale më 11 shtator të vitit 2016 në Dibër, pas denoncimit të Partisë Demokratike. Dosja u mor në hetim nga Krimet e Rënda, të cilët vendosën në përgjim disa të dyshuar për shitblerje votash dhe në fund rezultoi se pesë individë të denoncuar, flasin në telefon, para dhe pas përfundimit të zgjedhjeve, kryeministri Rama, ish-ministrat Gjiknuri, Tahiri dhe disa deputetë. Një pjesë e përgjimeve u publikuan pak muaj më parë nga gazeta e njohur gjermane “Bild”, por që nga ajo kohë asnjë nga personazhet “VIP” që i pranuan publikisht se kishin komunikuar me disa nga të dyshuarit për shitblerje votash, nuk u mor në pyetje. Praktikisht duket një “çështje e varrosur”, duke hequr akuzën për krim elektoral në përfshirjen e zyrtarëve të lartë publik.

Sfumimi i dosjes së “shekullit”

Mbi dosjen hetimore 339 dhe 184, që të dyja të dyshuara për lidhjet e zyrtarëve të lartë të Partisë Socialiste me trafikantë në shitblerjen e votave në të paktën tri qarqe Durrës, Lezhë, dhe Dibër, Partia Demokratike ngriti kauzën e saj për daljen nga Parlamenti dhe djegien e mandateve. Faktet e publikuara në gazetën gjermane “Bild” ishin mjaft të rënda, jo vetëm për fjalorin e përdorur, por ndërhyrjen e drejtpërdrejtë të zyrtarëve të lartë të Partisë Socialiste për deklarimin haptas të votave, por edhe në shitblerjen e tyre. Përgjimet tregojnë angazhimin e zyrtarëve të ndryshëm të policisë së shtetit me synimin e pengimit të mbështetësve të Partisë Demokratike në opozitë për të udhëtuar nga Kamza për në Dibër për të marrë pjesë në zgjedhjet e 11 shtatorit 2016. Gjithashtu në komunikime shfaqet ish-ministri Damian Gjiknuri, i cili në komunikim me Arben Keshin, që më vonë u “shpërblye” si drejtues në Komisariatin e Bulqizës thotë se ka dërguar në Dibër “çuna problematikë”, për t’u përdorur në rast nevoje. Përgjimet e publikuara përmbanin edhe një bisedë të kryeministrit Edi Rama me Arben Keshin, funksionar i PS dhe më vonë drejtues i Policisë. Në bisedën e përgjuar, Rama e pyeste Keshin nëse e kishte arritur objektivin, ndërsa Arben Keshi i përgjigjej se “ishin në pritshmëri të mëdha”. Po ashtu, ish-kreu i Komisariatit të Dibrës Robert Aga përgëzohet nga deputetët për “arritjen e objektivave”, ndërsa ai i shprehet se “jam ushtari juaj, me PS-në deri në vdekje”. Ai mburret, gjithashtu, për numrin e madh të votave të siguruara dhe kërkon nga deputetët Manja dhe Qefalia që ta “ngrenë në detyrë”. Kryetari i Bashkisë Lezhë Pjerin Ndreu, në atë kohë deputet i PS-së del në përgjime duke kërcënuar se nëse një drejtor shkolle nuk deklaron votën haptas bashkë me familjen për Partinë Socialiste, atëherë do të largohet nga puna. Të gjithë këto përgjime, që asnjëra prej tyre nuk u mohua, nga Krimet e Rënda nuk janë cilësuar si: “ndikim i paligjshëm të funksionarëve të lartë publikë”. Por ndërsa dosja 184 tashmë është “internuar në Dibër”, edhe kjo prokurori nuk është aq e pavarur… Drejtuesja e këtij institucioni është Esmeralda Cami Keshi dhe ka konflikt interesi, pasi Arben Keshi është kushëri i parë i bashkëshortit të saj. A do jenë edhe vartësit e saj aq me guxim që ta çojnë çështjen deri në fund? Një histori që duket se ka vetëm një fund; një nga çështjet më të bujshme në vend është drejt mbylljes dhe përgjegjësit e saj mund të mos vihen kurrë para drejtësisë. Proceduralisht edhe prokurorët e ri të dosjes 184 që do e marrin nën hetim, mund të kërkojnë rikthim të saj te Krimet e Rënda, gjithnjë nëse do kenë guximin për të argumentuar se nga hetimet e tyre dyshojnë se zyrtarët e lartë mund të jenë përfshirë në shitblerjen e votave dhe të kenë ndikuar në mënyrë antiligjore për shkak të detyrës në deformimin e rezultatit zgjedhor. Nga të gjitha opsionet ky është më pak i mundshmi, pasi për këtë çështje kanë vendosur dy “prokuroritë elitë” si Krimet e Rënda dhe më pas vetë Prokurorja e Përgjithshme Arta Marku. Për këtë qëndrim të papritur, BIRN kontaktoi dje me Kryeprokuroren e Krimeve të Rënda Donika Prela. “Argumenti i prokurorit në shpalljen e moskompetencës është se nuk ka grup të strukturuar kriminal, por krime të dyshuara në fushën zgjedhore, të cilat nuk janë në kompetencën e hetimit të Prokurorisë së Krimeve të Rënda”, -tha Prela.

Sekretari i Përgjithshëm i PD-së: Skenar për t’i siguruar paprekshmërinë Ramës

Menjëherë pas publikimit të lajmit të transferimit të dosjes 184, nga Prokuroria e Krimeve të Rënda në Prokurorinë e Dibrës reagoi zyrtarisht edhe Partia Demokratike, nëpërmjet sekretarit të Përgjithshëm Gazment Bardhi. Ai e cilësoi këtë vendim si urdhër të kryeministrit Edi Rama. “Pasi u dështoi plani i mbylljes së hetimeve në heshtje dhe pa transparencë, kalimi i dosjes në Prokurorinë e Dibrës është praktikisht mënyra për varrosjen e hetimeve për vjedhjen e zgjedhjeve”-tha Bardhi. Ai shtoi më tej se “heqja dorë nga hetimi prej Prokurorisë së Krimeve të Rënda është skenari që i siguron paprekshmëri Edi Ramës, Damian Gjiknurit, Pjerin Nderut, Ulsi Manjës, Arben Keshit, Dionis Imerajt, Valbona Sakos dhe të gjithë bandës së partisë në pushtet, të kapur në flagrancë me përgjime të ligjshme të vetë prokurorisë”. Më tej argumentoi se pikërisht jo pa qëllim në prag të krijimit të SPAK kjo dosje transferohet pas tri vitesh hetime nga Prokuroria e Krimeve të Rënda në atë të Dibrës. “Heqja dorë nga hetimi i Prokurorisë së Krimeve të Rënda është provë sesi hajdutët e zgjedhjeve nuk ndëshkohen, por mbrohen nga prokuroria e kontrolluar tërësisht nga Edi Rama. Duke marrë në mbrojtje organizatën kriminale të vjedhjes së zgjedhjeve në Dibër, njëlloj siç po merren në mbrojtje edhe bandat e vjedhjes së zgjedhjeve në Durrës, Lezhë, Tiranë dhe Elbasan, provohet se për sa kohë Edi Rama është në Qeveri, në Shqipëri nuk ka për të patur kurrë zgjedhje të lira dhe të ndershme”, -tha Bardhi.

