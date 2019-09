“Sistemi zgjedhor ka nevojë për ndryshim, krizën ta zgjidhim ne”

Ju sugjerojme

Gledis Gjipali, ekspert i çështjeve Europiane

Kriza politike në vend ka nxitur faktorin ndërkombëtar në disa takime në Shqipëri, ku më i fundit ishte Drejtori për Europën Qendrore e Jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit, David Kostelancik, ndërsa priten edhe përfaqësues të lartë të Bungestagut Gjerman. Përse ky përfaqësim i niveleve të larta (deri më tani qëndrimet kanë qenë kryesisht në nivel ambasadorësh), çfarë pritet të ndodhë në vijim?

Mendoj se është një riangazhim për të kuptuar se ku qëndrojnë palët në pozicionet e tyre, tashmë që zgjedhjet vendore përfunduan, dhe nuk patën ndikim në zgjidhjen e krizës. Me shumë se për të ofruar zgjidhje janë takime për të vlerësuar situatën politike në vend dhe sa te gatshëm do të jenë faktorët politikë për tu ulur në tryezë. Gjithsesi mendoj se faktori ndërkombëtar nuk është tërhequr nga pozicioni i qartë i tyre, që këtë krizë do duhet ta zgjidhin vetë forcat politike shqiptare.

A jemi praktikisht në një krizë serioze dhe si mendoni, palët politike në vend do gjejnë një zgjidhje mes tyre, apo ajo do vijë qoftë edhe me imponim nga faktori ndërkombëtar? Gjithashtu në çdo krizë, që ka qenë e shpeshtë për vendin tonë zgjidhja ka ardhur e imponuar nga jashtë, por faktet kanë treguar se nuk janë afatgjatë, pasi krizat ripërsëriten. Këtë herë nëse arrihet një marrëveshje do jetë përfundimtare, apo kjo klasë politike mund të rigjenerojë sërish kriza?

Këto kriza janë ciklike në politikën shqiptare, dhe për sa kohë nuk cenojnë stabilitetin rajonal, nuk do të ketë një angazhim ndërkombëtar intensiv për ta zgjidhur me çdo kusht këtë krizë të radhës. Klasa politike shqiptare është në një test pjekurie të cilin duhet ta kalojë vetë. Vetëm në këtë mënyrë krijohen garanci që s’do ketë përsëritje të tyre në këtë formë e me këtë shpeshtësi.

Para dy ditësh u publikua edhe raporti përfundimtar i OSBE/ODIHR mbi zgjedhjet e 30 qershorit, me disa gjetje mjaft të rënda, duke e vendosur në pikëpyetje serioze si në aspektin moral por edhe ligjor të gjithë procesin. Si e konsideroni ju këtë raport dhe a do ndikojnë gjetjet e OSBE/ODIHR edhe te “negociatorët” e huaj të krizës sonë të brendshme?

Raporti i ODIHR konfirmoi shqetësimet që ishin trajtuar dhe me parë mbi situatën anormale ku gjysma e spektrit politik nuk merë pjesë në procesin zgjedhor. Në këtë këndvështrim raporti nuk kishte surpriza, dhe trajtimi i situatës është bërë me objektivitet. Raporti mund të ndikojë pozitivisht për ti dhënë shtytje çështjes së reformës zgjedhore e cila duhet të trajtojë shumë elementë problematik të vërejtur në zgjedhjet e viteve të fundit. Mbas ndryshimeve të mëdha të bëra në 2008, nuk ka pasur përmirësime thelbësore të sistemit zgjedhor por vetëm aspekte teknike të cilat nuk kanë reflektuar një hop cilësor e për më tepër krizat e fundit (braktisja e parlamentit dhe zgjedhjeve vendor nga opozita) kanë nxjerrë në pah shumë problematika të tjera që tregojnë se vetëm sistemi aktual ka nevojë të ndryshojë. Besoj se reforma zgjedhore do të jetë një nga elementët kryesorë të “paketës” për zgjidhjen e ngërçit aktual politik.

Në tetor vendet e BE-së do marrin vendimin për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë, cili mendoni se do jetë vendimi dhe a ndikon situate aktuale në vend për verdiktin që do japin vendet e BE-së? Nëse ndodh që negociatat hapen me Maqedoninë e Veriut dhe jo me Shqipërinë, çfarë do të thotë kjo për vendin tonë?

Shqipëria i ka plotësuar mjaftueshëm kushtet për të nisur bisedimet e anëtarësimit me Bashkimin Europian, dhe për këtë arsye pritshmëritë janë të larta për një vendim pozitiv. Situata e brendshme në Shqipëri nuk ka ndikim të madh për shkak se kushtet kryesore te mbetura kishin te bënin me Reformën në Drejtësi e cila ka hyrë tashme në një rrugë të pakthyeshme zbatimi. Ndërkohë situatat politike në disa prej vendeve anëtarë të BE-së dhe ndjeshmëri specifike të tyre ndaj Shqipërisë do kenë peshën kryesore në vendimmarrjen e tetorit. Nëse vendimi nuk do jetë pozitiv, do të pritet një zhgënjim në përgjithësi i shoqërisë shqiptare nga procesi i integrimit si dhe do sjellë dekurajim të klasës politike për të vazhduar reforma të rëndësishme e angazhuar në dialog. Kjo situatë do reflektohet më pas dhe tek administrata publike që do duhet të zbatojë këto reforma integruese. Pasoja akoma më negative do të kemi nëse për arsye të ndryshme, Maqedonia e Veriut hap negociatat, e Shqipëria kalon praktikisht me grupin e dytë të vendeve që synojnë anëtarësimin, me Kosovën e Bosnjë-Hercegovinën, të cilat siç e dimë kanë problematika të tjera nga vendet e Ballkanit. Në rast të këtij diferencimi do të gjendeshim përballë një zhgënjimi edhe më të madh i cili lë hapësirë në Shqipëri e rajone për ide e veprime që shkojnë në drejtim të kundërt me procesin e integrimit europian.

Etiketa: Gledis Gjipali