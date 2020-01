Situata politike/ Basha mbledh ambasadorët e BE

Ju sugjerojme

Kryetari i Partisë Demokratike do të zhvilloje nesër në mëngjes heerët një takim me ambasadorët e vendeve të BE në Tiranë. Tema e bisedës besohet se do të jetë situata politike.

Burime të Mapos tregojnë se po ashtu, kryetari i PD pritet të shprehë shqetësimin për dosjen 184, dhe mosshqyrtimin e saj nga SPAK, dhe dërgimin për hetim e trajtim në prokurorinë e Dibrës.









PD e konsideron dosjen 184 si gur prove për per ceshtjen e ndëshkimit të krimit zgjedhor, e po ashtu të funksionimit të drejtësisë së re e në veçanti të SPAK.

Takimi me ambasadorët do të bëhet të premten në orën 8 të mengjesit në Rogner.