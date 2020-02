“S’ka ardhur momenti”/ Paralajmëron Meta: Do t’i shkarkoj unë, para se të më shkarkojnë mua

Ju sugjerojme



Presidenti i Republikës Ilir Meta ka bërë një paralajmërim të fortë teksa ishte i ftuar në emisionin “Open” në T.Ch. Edhe pse nuk e tha tekstualisht, kreu i shtetit ka paralajmëruar se mund të shpërndajë parlamentin nëse mazhoranca do të shkojë drejt shkarkimit të tij. Përballë gazetarëve Meta tha se ai do të mbrojë Kushtetutën deri në fund.

Po thoni se do të shkarkohet parlamenti? Cili është risku më i madh?– e pyeti Eni Vasili.









“Përpara se të më shkarkojnë ata mua, i shkarkoj unë më përpara. Megjthëse ata tashmë të shkarkuar janë. Çfarë legjitimiteti ka ky parlament?

Unë do të bëj çfarë është e mundur që të shmang përplasjen, por nëse ata e kanë me kaq dëshirë t’i shkojnë deri në fund grushtit të shtetit, le t’i shkojnë.

Unë do të bëj gjithçka kam në dorë. Si do të reagoj unë? Unë do të flas me dekrete. Kur të vijë momenti unë do t’ju drejtohem si President i të gjithë shqiptarëve. Nuk ka ardhur momenti ende. Ata të shkarkuar. Kanë frikë nga zgjedhjet. Bëjnë ligje mbi ligje se kanë frikë. Ata kanë frikë popullin dhe median. ”, tha Meta.

