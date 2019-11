“S’ka investime të huaja”/ Basha: “Air Albania”, sajesë e dyshimtë

Ju sugjerojme

Nga Fieri ku takoi përfaqësues të biznesit të vogël, kryedemokrati Lulzim Basha iu referua mungesës së investimeve të huaja në vendin tonë vitet e fundit. Lideri i opozitës u ndal te kompania e parë ajrore shqiptare, “Air Albania”, për të cilën u shpreh se është mashtrim dhe sajesë e dyshimtë.

Gjithashtu, Basha ngriti hije dyshimi edhe sa i takon vendosjes së emrit të kësaj kompanie stadiumit të ri kombëtar në Tiranë, edhe pse rezulton me bilance financiare negative.









“Nuk flasim dot për një investim të huaj perëndimor përveç shfaqjeve bajate me mashtrime avionësh që duken e zhduken nga linja ajrore e “Turkish Airlines” por lyer me bojën e Edi Ramës si “Air Albania” që ndonëse është një sajesë shumë e dyshimtë papritur na ka gjetur para për të financuar e për t’i vënë emrin stadiumit. Se ku i bëri ato para hajde merre me mend. Por e rëndësishme është kjo. Që nuk kemi asnjë investim serioz të huaj”, tha Basha.

