S’ka kompjuter në shtëpi, 10-vjeçari i bën detyrat në dyqan (Video)

View this post on Instagram

Vamos acionar a corrente do bem para encontrar o menino, gente? ⠀ “Me ajuda, Por favor! Queria conhecer esse gigante!! Vocês conseguem me ajudar a chegar até ele? Sei lá, vai que alguém aqui o conhece… . Por favor, quero mesmo ajudá-lo! 🙏🏼 . Se realmente for como o colega fala no vídeo, se ele realmente precisar, vou encontrar um jeito de ajudar esse homenzinhozão da porra! 💪🏼 . Posso contar com você?” 🙏🏼 ⠀ Via @direitoensinado Vídeo de @luiz0585 . Edit 1: Gentee, encontramos o Guilherme! Conversamos agora mesmo com a mãe dele, a dona Rose e logo damos mais informações. Só coisas boas, hein 🙏 Edit 2: Gente, falamos com ele e a família! Fizemos uma vaquinha, o link está no bio! Corre lá!