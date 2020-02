“S’ka ku ta gjejë popullin për ta shpërndarë”/ Presidenca-Ramës: Gruaja e Bilalit do takohet shumë shpejt me popullin

Ju sugjerojme



Presidenca i është përgjigjur menjëherë kryeministrit Edi Rama, i cili tha në emisionin “ReaL Story” se Presidenti Ilir Meta nuk ka ku ta gjejë popullin për të shpërndarë Parlamentin.

Zëdhënësi i Presidentit Meta, Tedi Blushi, paralajmëron kryeministrin Rama, me një fjali në “Facebook”, ku shkruan se “Gruaja e Bilalit do takohet shumë shpejt me popullin!”.









Duke folur në emision, Rama tha se nga Meta pret gjithçka, ndërsa shtoi me ironi se ai merret me fallxhorët.

