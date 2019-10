S’ka regjistrime, universitetet në rrethe mbyllin degët e mësuesisë

Ju sugjerojme

Viti i ri akademik, duket më problematik kryesisht në rrethe, ku në shumë universitete, disa degë studimi, kryesisht ato të mësuesisë, nuk kanë arritur të plotësojnë kufirin maksimal të numrit të studentëve, duke bërë që ato të mbyllen. E tillë situatë paraqitet në universitetin e Shkodrës, “Luigj Gurakuqi”, ku në degën e fizikës nuk ka pasur asnjë regjistrim, duke çuar në mbylljen e kësaj dege.

Rektori i universitetit, Adem Bekteshi në një deklaratë për mediat, tha se edhe në degët e mësuesisë ka pasur shumë pak regjistrime, kjo për shkak të rritjes së mesatares dhe një politike të re nga qeveria për ata që priten të edukojnë brezin e ri.









Ndërkohë, bëri të ditur se në nivelin Bachelor janë regjistruar për herë të parë 910 studentë.

“Në raundin e parë, në degën e fizikës ka pasur “zero” regjistrime, çka mund të çojë edhe në mbylljen e kësaj dege. Situata paraqitet problematike, kryesisht në degët e mësuesisë ku është vendosur edhe mesatarja 7.5, e cila ka i ka penalizuar të rinjtë ndjeshëm. Në programin e studimit të Italishtes, Kimisë dhe Fizikës është viti i dytë që nuk kemi të regjistruar asnjë student. Ne do presim edhe përfundimin e raundit të tretë dhe me pas do fillojmë të projektojmë rivlerësimin e këtyre programeve të studimit dhe bashkëngjitjen e tyre pranë programeve të studimit të Matematikës për Fizikën, Biologjisë për Kimin dhe tek riorganizmi i italishtes në një formë tjetër”, deklaroi ai.

Gjirokastër

Në universitetin e Gjirokastrës “Eqerem Çabej”, katër degë studimi nuk kanë asnjë student dhe viti nisi me 505 studentë.

Matematika, fizika, gjuha italiane dhe teknologji- informacioni këtë vit nuk do të funksionojnë në universitetin e Gjirokastrës. Vendimi për mosfunksionimin e tyre është marrë që vitin e kaluar pasi nuk kishte asnjë student të regjistruar.

Por edhe ky vit i ri akademik me një numër të ulet regjistrimesh 260 studentë, krahasuar me 315 të vitit të kaluar, të cilët kanë preferuar degët ekonomi programet dy- vjeçare dhe infermieri .Në këtë universitet ka degë studimi që nuk arrijnë të kalojnë numrin maksimal të 5 nxënësve në histori-gjeografi apo gjuhë-letërsi.

Shpresat për drejtuesit e këtyre institucioneve janë në fazën e tretë të regjistrimeve, në fund të tetorit, në të kundërtën dega si matematika, fizika, gjuha italiane, teknologji- informacioni, fizika, histori-gjeografia, gjuhë-letërsia në këto fakultete janë të destinuara të mbyllen.

Mbyllja e filialeve

5 vjet pas mbylljes, godina e filialit të Universitetit të Tiranës në qytetin e Kukësit është braktisur dhe po shkon drejt rrënimit të plotë. Për 7 vjet aty studiuan disa qindra të rinj nga verilindja duke i dhënë qytetit gjallëri, ndërsa nga ana tjetër ulnin shpenzimet për familjet e tyre.

Por sot në vend të studentëve aty ka vetëm ferra, shkurre e mbeturina dhe është lënë në harresë. Situata aktuale e objektit është një kambanë alarmi se shumë shpejt ajo mund të degradojë, duke u kthyer në një objekt pa vlerë, për shkak të braktisjes.

Banorët e qytetit të Kukësit, por edhe Hasit, Tropojës dhe Pukës, të cilët studionin në këtë filial, ngritën zërin për rihapjen e tij, madje edhe bashkitë dhe Këshilli i Qarkut, por pa sukses. Filiali i Universitetit të Tiranës në Kukës u çel në vitin 2007 me një numër të kufizuar studentësh, por edhe pse vit pas viti numri i tyre erdhi në rritje, ai u mbyll në vitin 2014.

Mesatarja

Mesatarja 7.5 ka bërë që dega e mësuesisë të ketë shumë herë më pak regjistrime se vitet e kaluara e po ashtu edhe disa dege të tjera si histori-gjeografi, gjuhë-letërsi të kenë të regjistruar 2,3 apo edhe 5 studentë. Dy ditë më parë u mbyll faza e dytë e regjistrimeve dhe ka shpresa që panorama e kësaj situate të ndryshojë, deri në fazën e tretë, e cila nisi prej ditës së djeshme me aplikimet online.

Ndërkohë në datat 16 -18 tetor 2019, IAL afishojnë dhe publikojnë listat e renditjes së aplikantëve, duke përdorur si element identifikimi vetëm ID-në e tyre, në mënyrë që të respektohen përcaktimet e kuadrit ligjor për mbrojtjen e të dhënave personale. Brenda datës 18 tetor 2019, IAL ngarkojnë një kopje elektronike të këtyre listave në portalin U-Albania. Në datën 19 tetor 2019 renditja e të gjithë kandidatëve bëhet publike në portalin U-Albania.

