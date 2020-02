Skandal në Sanremo: Këngëtari shan kolegun, përjashtohet nga festivali

Ju sugjerojme

Sanremo nga nata në natë po bëhet edhe më interesant me ngjarjet që po ndodhin. Mbrëmë u mbajt nata e katërt dhe përveç performancës së Dua Lipës që na bëri krenarë të gjithëve, vëmendjen e ka marrë edhe këngëtari italian Morgan. Ai konkurronte këtë vit bashkë me Bugon me këngën “Sincero”.

Mirëpo gjatë performancës, Morgan e ndryshoi tekstin e këngës duke sharë kolegun, një skenë kjo që do mbetet në historinë e festivalit.









Bugo u ofendua dhe la skenën në mes të performancës. Prezantuesi dhe drejtori artistik Amadeus dhe produksioni i skualifikuan dy këngëtarët nga gara.

Etiketa: Sanremo