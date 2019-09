Skandali/ Uji i boteve është për vaditje, shitet si i pijshëm

Ju sugjerojme

Fiks Fare trajtoi sërish për të disatin vit rresht ujin që shitet me bote tek konsumatori. Në Tiranë, ky ujë është jashtë çdo kushti higjenio- sanitar. Sipas UKT-së uji që ata i shesin tregtarëve të boteve, nëpërmjet faturave, nuk është i pijshëm, nuk është i kontrolluar dhe nuk është i trajtuar. Madje ky ujë del nga UKT-të me fatura për vaditje dhe në asnjë rast për konsumim.

Pavarësisht se duhet t’i ndalojë, Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor ka dështuar të kontrollojë dhjetëra bote që shesin ujë për vaditje, për ujë të pijshëm. Ata pretendojnë se kanë leje, por për të transportuar ujë për vaditje dhe jo të pijshëm.

Fiks Fare e ka trajtuar problematikën e tregtimit të boteve të ujit thuajse çdo vit, deri sa Ministria e Shëndetësisë ngriti një grup pune të përbashkët për të bllokuar këtë lloj tregtie që rrezikon shëndetin e konsumatorëve. Task -Forca e ngritur, nuk zgjati shumë, pasi shitësit e ujit me bote, arritën të regjistrohen me nipt.



Sot, Ujësjellësi i Tiranës u shet ujin e pa trajtuar me fatura tatimore. Sipas Drejtorit të Shitjeve pranë UKT-së, Elvin Tivari, kjo është gjetur si zgjidhje për të shmangur çarjet e paligjshme te rrjetit, si edhe mos kontrollin e këtyre boteve që deri një vit më parë mbusheshin në mënyrë informale. Ai deklaron gjithashtu se uji që ata shesin nuk është i pijshëm dhe se nuk janë ata që duhet ta kontrollojnë se ku shkon.

“Ai ujë është i pa trajtuar dhe i pa kontrolluar”, cilëson Tivari.

Autobotet janë aq të shumta, sa vetëm në pikën e Dajtit, mbushen në një orë afërsisht rreth 6 autobote. Fiksi intervistoi shitësit e ujit të cilët pretendojnë se ky ujë është i pijshëm. Ndërsa ka nga ata që këtë ujë pretendojnë se e çojnë për vaditje apo larje e gatim. Ndërkohë që kamera e Fiksit i ka ndjekur dhe xhiruar duke e shitur tek qytetarë të ndryshëm me bidona të vegjël.

Mjeku specialist i Pikës Vendore të Shëndetit Publik, ish drejtoria e Higjienës, thotë se ata nuk kanë tagrin e kontrollit dhe se kjo tregti është informale.

“Është informale, pasi ligji nuk e njeh dhe e ndalon këtë lloj tregtie. Në kemi refuzuar çdo kërkesë për leje higjiene” shtoi ai.

Gjithashtu nga analizat që ky Institucion ka bërë në burimet natyrale Dajt, në të dyja stinët, si për vitin 2017 ashtu edhe për 2018 kanë dalë me ngarkesa bakteriale dhe jashtë normave të lejuara për t’u pirë. Janë njoftuar institucionet si Prefektura, Ministria dhe Inspektoriati, por ky i fundit që ka edhe për detyrë kontrollin të paktën dy vitet e fundit nuk ka kërkuar bashkëpunim. Sipas mjekut uji që shitet me bote është i rrezikshëm për konsumatorin jo vetëm pasi është jashtë kontrollit, por sepse nuk shoqërohet me fletë-analizash dhe se askush nuk mban përgjegjësi për sëmundjet që shkakton pirja e ujit të ndotur në organizëm.

Fiksi për më shumë se njëherë kërkoi bashkëpunimin e Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor, por Gjergj Koja, titullari në detyre, nuk dha asnjëherë përgjigje. Vetëm një ditë më parë Fiksi mësoi që ka dhënë dorëheqjen. I vetmi grup kontrolli, Task Force, është ai i UKT-së që ashtu siç edhe shprehen Inspektorët kontrollojnë vetëm faturat dhe nuk pyesin se cili është destinacioni përfundimtar i ujit. /T.Ch/

