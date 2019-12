Ju sugjerojme

Skenarët që e presin Donald Trump…

Dhoma e Përfaqësuesve e Kongresit amerikan miratoi të mërkurën në mbrëmje dy akuza për shkarkimin e presidentit Trump, hera e tretë në histori që një president i nënshtrohet procesit të shkarkimit në bazë të shkeljeve të parashikuara në Kushtetutë. Por çfarë skenarësh na presin?









Nga Jon Sopel, BBC

E kështu u bë edhe kjo punë. Donald Trump u bë anëtari i tretë i një klubi ekskluziv, në të cilin askush nuk dëshiron të jetë anëtar.

Por kornizat kushtetuese dhe dispozitat e shkarkimit nuk mund ta kishin parashikuar kurrë një hiper-partizanizëm- nga të dy palët- që u dëshmua gjatë procedurave sterile të Dhomës së Përfaqësuesve.

Secila palë kishte narrativën e saj, asnjëra palë nuk e dëgjonte tjetrën. Dhe dikush mund të thotë me siguri- për këtë do të vija bast të gjitha dhuratat e mia në pritje të Krishtlindjeve- se do të jetë njësoj edhe kur të nisë gjyqi në Senat gjatë vitit të ri. Donald Trump do të lirohet nga akuzat. Ai nuk do të shkarkohet nga detyra.

Atëherë, çfarë ndryshon? Epo, Donald Trump do të ketë një vend në librat e historisë- dhe për një njeri me një ndjenjë kaq të madhe për veten, kjo është lënduese. Akute.

Po viti 2020? Në vend që kjo të jetë një goditje vrastare për Donald Trump, ajo mund të jetë një karikim turbo për mandatin e dytë.

Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi ishte gjithmonë e kujdeshme kur iu fut rrugës së shkarkimit. Do e zbulojmë nëntorin e ardhshëm nëse ky shqetësim ishte i mirëbazuar.