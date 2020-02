Skënderbeu ndal Tiranën me polemika, prishet magjia e Egbosë

Ju sugjerojme



Prishet magjia e Emanuel Egbosë te Tirana! Pas 9 fitoresh radhazi, ekipi bardheblu ndalet në shtëpi nga Skënderbeu. Ndeshja e luajtur në stadiumin “Air Albania” u mbyll me rezultatin 1-1 dhe dhuroi emocione të forta. Golat e Bregut dhe Calesë vendosën në një ndeshje me polemika.

Takimi nisi i fortë dhe të dy ekipet treguan dëshirë për të rrëmbyer fitoren. Ishin miqtë që kaluan të parët në avantazh me anë të Bregut. Sulmuesi mori një dhuratë nga Albi Doka. Ky i fundit gaboi duke mos larguar si duhet një top nga zona dhe në minutën e 28′ i dha mundësi Skënderbeut të kalonte në avantazh.









Ndeshja vazhdoi me ritëm me bardheblutë që tentuan të barazonin shifrat. Ata ia dolën me Calen, por rrjeta u anulua, pasi Kridens Meta pa një prekje topi me dorë të Micheal Ngoosë. Rast shumë i dyshimtë.

24 herë kampionët e vendit rritën presionin dhe në fund barazuan po me brazilianin Cale. Braziliani dërgoi topin në rrjetë po me polemika, pasi luajti shpejt një faull kur topi ishte në lëvizje dhe barazoi rezultatin për 1-1 në minutën e 81′. Përfundimisht, të dy ekipet ndajnë 1 pikë dhe Tirana mund të humbasë terren ndaj Kukësit në krye të renditjes nëse verilindorët fitojnë.

