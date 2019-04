Skënderbeu poker golash Kastriotit, Tirana mund Teutën

Ju sugjerojme

Katër gola në një ndeshje Bledar Devolli nuk i kishte pësuar kurrë në pankinën e Kastriotit, por këtë herë në Korcë krutanët e tij bëjnë ndeshjen e gabuar, në momentin e gabuar. 4-0 me Skënderbeun vendos praktikisht fatet e sezonit të skuadrës së Devollit, që megjithatë nuk dorëzohet: “Rezultati është gënjeshtër – tha tekniku pas ndeshjes -. Kemi marrë një gol nga një episod. Deri kur pësuam golin e dytë kemi bërë një ndeshje të mirë, kemi pasur mundësi të barazonim. Ky është futbolli, ka dhe ditë jo. Komplimente kundërshtarit. Asgjë ska mbaruar, do vazhdojmë luftën”.

Në Niko Dovana Tirana kthehet tek fitorja dhe qetësia, në një javë ku rezultatet shkuan në favor të tyre: 1-3 përballë Teutës, që është në krizë të plotë dhe me shumë mundësi i ka thënë lamtumirë ambicjes për të qenë në Europë. Në fund të fundit nuk mund të arrish objektivin me statistikat e durrsakëve: në 5 javët e fundit katër humbje dhe një fitore, me 14 gola të pësuar dhe vetëm tre të shënuar. E paradoksi është se këto i ka pësuar ajo që në 2018 ishte mbrojtja më e mirë e kampionatit.

