S’keni parë gjë akoma, Champions sjell sot të tjera sfida magjike

Mbrëmja e së martës dha vetëm një shijim të asaj që duhet të presim nga edicioni i ri i Champions League, që zbret sërish sot në fushën e lojës me të tjera sfida gjigandësh që premtojnë spektakël. Pas përballjes në 1/8 e sezonit të shkuar, Atletico Madrid dhe Juventus luajnë ndeshjen e parë direkte në Grupin D. Një test force sidomos për Juventus, që pasi flirtoi me triumfin europian në vitet e fundit ka objektiv kryesor fitimin e trofeut të Champions League.

Cristiano Ronaldo është arma më e fortë e “Zonjës së Vjetër” dhe frika më e madhe për madrilenët e “Cholo” Simeones, pasi portugezi ka si pre të preferuar skuadrën e tij. Kielini është mungesa e madhe e juventinëve, ndërsa ende nuk ka siguri për formën e Miralem Pjanic.

Nga ana tjetër, Atletico duhet të bëjë në këtë sfidë pa Alavro Morata, që vuan një dëmtim në gju, ndërsa ashtu si në përballjen e fundit në “Wanda Metropolitan” kërkon të shfrytëzojë në mënyrën më të mirë faktorin fushë.

Një tjetër sfidë e madhe këtë mbrëmje në Champions është ajo mes Paris SG dhe Real Madrid në Grupin A. Mes dëmtimesh dhe pezullimesh, skuadra e drejtuar nga Zinedine Zidane vjen në këtë ndeshje me thuajse një formacion jashtë. Nga Sergio Ramos te Modric, Marcelo e Isco mungojnë në premierën e “los blancos” në këtë edicion të turneut të tyre të preferuar.

Nuk është më e mirë situata te Paris SG. Mungesat e Cavani dhe Mbappe janë të njohura, ndërsa edhe Neymar nuk mund të luajë për shkak të pezullimit. Në këtë mënyrë, Mauro Icardi ka mundësinë më të mirë për të treguar veten në një arenë si ajo e Ligës së Kampioneve.

Bayern Munich nis rrugëtimin në Champions si favorit absolut në sfidën e parë të Grupit B, pasi bavarezët presin në fushën e tyre Crvena Zvezda. David Alaba është mungesa e vetme e madhe për kampionët gjermanë, ndërsa Niko Kovac nuk do të kursejë asgjë nga altileria e rëndë për të shpërblyer të gjitha pritshmëritë, në një grup ku rival kryesor është Tottenham. Finalistët e sezonit të shkuar, debutojnë në transfertën e Pireut kundër Olimpiakos.

Jashtë fushës së tij luan ndeshjen e parë në Grupin C, Manchester City. Me vetëm një qendërmbrojtës në dispozicion për shkak të dëmtimeve, kampionët anglezë zbresin në fushën e Shakhtar Doneck, pas goditjes së rëndë që morën në fundjavën e Premier League. Mbrëmja e sotme në Champions do të mbahet mend gjatë edhe nga Berat Gjimshiti. Mbrojtësi i kombëtares shqiptare do të debutojë në turneun më prestigjoz të futbollit europian për klube, pasi Atalanta luan sfidën e parë historike në transfertën kundër Dinamo Zagreb.

