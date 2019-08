“S’luan pa sqaruar çështjet e merkatos”, PSG përjashton Nejmarin

Ju sugjerojme

Sot në ora 21:00 PSG pret Tuluzën në “Parc des Princes”. Ide të qarta mbi ndeshjen dhe objektiva për Tomas Tuhel, dyshimi i vetëm i të cilit ka të bëjë me Nejmar.

Duke folur për brazilianin, trajneri i PSG deklaroi në konferencë për shtyp: “Forma e Nejmarit ka ardhur në rritje çdo ditë. Ai ka zhvilluar çdo stërvitje me intensitet dhe cilësi, por situata rreth tij mbetet e njëjta dhe për sa kohë nuk është e qartë, ai nuk do të zbresë në fushë.

Nëse brenda ditës së nesërme do të ketë zhvillime dhe çdo gjë do të bëhet e qartë, atëherë Nejmar do të luajë. Kjo nuk është situata ideale për skuadrën time, por jemi profesionistë dhe duhet të përshtatemi”.

Ndërkohë në listën e bërë publike nga skuadra, në lidhje me lojtarët që do të jenë në dispozicion të trajnerit për ndeshjen e sotme, vihet re se Nejmar nuk është i grumbulluar.panoramasport

