Socialistët fitojnë në Spanjë, por nuk krijojnë dot qeverinë

Partia Socialiste e Punës, PSOE e kryeministrit, Pedro Sanchez del partia më e parë në zgjedhjet parlamentare në Spanjë, por nuk arrin të kapë shumicën absolute. Në bazë të njoftimeve paraprake nga televizioni RTVE dhe instituti studomor, Gad3, PSOE arriti vetëm 28,1% të votave. Sipas prognozave socialistët edhe bashkë me aleancën e majtë të Unidas Podemos nuk arrijnë të marrin shumicën absolute prej 350 vendesh. As kampi konservator i Partisë Popullore, partisë liberale, Cidadanos dhe partia ultranacionaliste, Vox nuk arrin të krijojë dot shumicën. Partia ekstremiste Vox, futet në parlament për herë të parë me rezultatin 12%.

Në këtë rezultat paraprak, duket se rëndësi marrin partitë nacionaliste baske apo katalane, që mund ta ndihmojnë kampin e majtë me mandatet e tyre për të krijuar shumicën. Por grindja për përpjekjet për pavarësi të rajonit katalan, bëri që kryeministri Sanchez, si kreu i një qeverie minorance të mos e kalojë dot në parlament buxhetin, hap që solli zgjedhjet e parakohshme parlamentare.

