Soldado: Ishte si luftë me të, Puyol më ka bërë të vuaj më shumë

Ish-mbrojtësi ikonë i Barcelonës, Carles Puyol, është kundërshtari më i ashpër, ndaj të cilit ka luajtur Roberto Soldado gjatë kohës së tij në La Liga. Ish-sulmuesi i Valencia dhe Tottenham u rikthye në Spanjë, duke nënshkruar me Granada-n e promovuar rishtas në elitën e futbollit të këtij vendi. Soldado kaloi nëpër radhët e Real Madridit, Osasuna dhe Getafe, para se të shkëlqente me Valencia. Më vonë u bashkua me Villarreal, pas një eksperience të vështirë për dy sezone te “Spurs”.

34-vjeçari veçoi ish-kapitenin e Barçës dhe Spanjës, Puyol, i cili u tërhoq nga futbolli i luajtur më 2014, si kundërshtarin më të vështirë, me të cilën është përballur. Madje duke shkuar deri aty, sa t’i përshkruajë duelet mes tyre si “luftë”:

“Unë do të thoja që Puyol është ai, që më ka bërë të vuaj më shumë. Të përballesh me të në fushë ishte si luftë. Ai ishte mbrojtësi më agresiv që mund të hasje, me dorën më të rëndë. Asokohe ishte ai, që ankohej më shumë. Megjithatë, ishte një rivalitet i mirë. Përballjet me të kanë qënë betejat e mia më të vështira në futboll”./TS/

