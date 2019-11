Sondazhi studentor, politik dhe i deformuar

Ju sugjerojme

Nga Mirela Karabina

Sondazhi Kombëtar i Studentëve që do të maste “pulsing e Arsimit të Lartë publik në Shqipëri dhe përmes kësaj do të përckatoheshin rregullat”, cilësuar dhe nga Kryeministri “si një mekanizëm i ri i shprehjes së të gjithë opinioneve të studentëve dhe i leximit të këtyre opinioneve mbi një bazë shkencore” duket se ka plotësuar pritshmëritë e Qeverisë dhe Ministrisë së Arsimit. I formuluar në emergjencë si pjesë e “Paktit për Universitetin” për të “qetësuar” studentët dhe me shkallë matjeje të deformuar, ky sondazh do të kthehej në një mjet politik për “të shpëtuar” qeverinë nga dështimi i Reformës në Arsimin e Lartë. Kështu, në muajin tetor në prezencë të rektorëve, dekanëve dhe drejtuesve të ndryshëm të universiteteve publike do të prezantoheshin disa nga rezultatet e këtij sondazhi, ku Ministrja e Arsimit do të deklaronte gjetjen: faji për cilësi në arsim qëndronte tek universiteti.









Kështu, sipas Ministres së Arsimit, sondazhi i hartuar kishte për qëllim kryesor mbledhjen e opinionit të studentëve mbi 6 çështje kryesore si: organizimi i institucionit; burimet e institucionit; kurrikulat dhe përmbajtja; mësimdhënia dhe të nxënët; aktiviteti kërkimor dhe mbështetja ndaj studentëve. Dhe në sondazhin e zhvilluar (prill-maj 2019), nga 89 mijë pyetësorë që iu ishin dërguar studentëve, 31.2% e tyre në nivel kombëtar ishin plotësuar; 52% e studentëve shpreheshin se institucionet ku studionin nuk i plotësonin pritshmëritë e tyre; 66% e tyre thonin se personeli akademik ishte kompetent në shpjegimin e njohurive ndërsa 55% e studentëve shpreheshin se infrastruktura mbështetëse ishte e pamjaftueshme.

Gjithashtu, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në rolin e zbatuesit kryesor të këtij sondazhi kombëtar, paraqiti raportin në lidhje me fushat e ndryshme të vlerësimit për institucionin: a) menaxhimi & funksionimi: nivel mesatar ose jo mirë; b) infrastruktura në funksion të mësimdhënies:- jo mirë; c) kurrikulat – nivel mesatar ose mirë; d) mësimdhënia & të nxënët: nivel mesatar ose mirë; e) aktiviteti kërkimor: nivel mesatar ose jo mirë; f) mbështetja institucionale ndaj studentëve: nivel mesatar ose jo mirë.

Dhe, bazuar në këto rezultate, Ministrja e Arsimit do t’i drejtohej universitetit si përgjegjësi kryesor për gjendjen në arsimin e lartë, pasi ishin studentët ata që ishin të pakënaqur nga institucioni i tyre. Detyra e ministrisë, sipas saj, qenkërkësh të merrej me infrastrukturën e cila do të donte kohë, por me cilësinë e arsimit duhet të merrej universiteti, pra, me programet mësimore të lidhura me tregun e punës, me mbështetje për punësim dhe praktika mësimore për studentët, me pasurimin e bibliotekës universitare dhe gjithcka.

Pra ministrja gjeti fajtorin dhe “zgjidhjen”, por përgjegjësi as nuk mbajti dhe as nuk mori.

Me një fjalë, faji për arsim jocilësor mbeti jashtë Qeverisë dhe Ministrisë përgjegjëse për Arsimin.

Po, pse duhej ky sondazh që qeveria dhe ministria të njihte dhe deklaronte gjendjen në Arsimin e Lartë?

Sepse ky ishte veçse një mekanizëm politik për “të shpëtuar” nga protesta studentore e dhjetorit të kaluar .

Kështu, nën presionin studentor Qeveria dhe Minsitria e Arsimit nxituan të hartonin një “Pakt për Universitetin”. Paraqitur nga vetë Kryeministri dhe Ministrja e Arsimit si shpëtimi i universiteti dhe studentëve, në një nga pikat e paktit do të ishte dhe VKM-ja “Për vlerësimin e performancës në mësimdhënie të personelit akademik në institucionet e arsimit të lartë, edhe nëpërmjet sondazhit kombëtar të studentëve”, e cila ishte e paligjshme dhe e panevojshme. Sepse nuk ishte në kompetencën e Agjensisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë ( ASCAL) vlerësimi i performancës për çdo pedagog pasi këtë vlerësim e bën vetë universiteti. Kjo agjensi monitoron dhe vlerëson periodikisht cilësinë e institucionit dhe të programeve të ofruara prej tyre. Ndërsa vlerësimi i jashtëm kryhet në përputhje me Kodin e cilësisë në Arsimin e Lartë, kod i cili është hartuar nga ASCAL dhe Ministria përgjegjëse për Arsimin miratuar ( me vonesë, në nëntor 2018) me vendim të Këshillit të Ministrave. Si rrjedhojë, është ky kod që përcakton standardet shtetërore të cilësisë, të detyrueshme për zbatim prej institucioneve të arsimit të lartë.

Pra, që në në konceptim sondazhi ishte një mjet i pushteti për të arritur qëllimin e tij.

Gjithashtu, hartimi i pyetjeve dhe shkalla jo profesionale e vlerësimit të tyre kanë krijuar paqartësi dhe konfuzion mes pyetjes dhe përgjigjes, duke vënë në dyshim rezultatin. Në pyetjen 13 p.sh., “ Institucioni ju mundëson mobilitet në universitete të tjera”, dhe pyetjen 25 “Institucioni ka hapësira të mjaftueshme çlodhjeje, sportive dhe argëtimi” shkalla e matjes ishte: 1- Pa përgjigje, 2- Aspak dakord, 3- As pro as kundër, 4- Dakord, 5– Plotësisht dakord. Pra, siç shihet, përgjigjet nuk japin atë që kërkon pyetja dhe përgjigjet nuk marrim mendimin e studentëve, pasi alternativat e përgjigjeve duhej të ishin: Aspak, Pak, Mjaftueshëm, Shumë.

Ndërkohë, dalja e rezultateve të sondazhit, raporti dhe rekomandimet duhej të ishin në qershor sipas planifikimit, dhe jo në vjeshtën e dytë, duke pamundësuar dhe vonuar ndërhyrjen në zgjidhje për këtë vit akademik të disa prej problematikave të dala nga studentët.

Ndaj, kujt i shërbeu ky sondazh?

Askujt tjetër veçse qeverisë për të “kaluar” përkohshëm “lumin”, ndërsa për studentët dhe universitetin një tjetër pengesë për zgjidhje.

Sepse, në vend që të shtyjë ditët me farsë sondazhesh Ministria e Arsimi, në emergjencë, duhet:

a-Të sigurojë buxhetin e mjaftueshëm për universitetin në mënyrë që ai të mos rrisë artificialisht kuotat për të siguruar të ardhura për institucionin, por të bëj studim tregu dhe të rinovojë e përmirësojë programet mësimore, mundësinë e praktikave mësimore dhe kërkimit shkencor.

b-Të sigurojë dhe respektojë ligjshmërinë mbi lirinë akademike dhe autonominë financiare të univeristetit në mënyrë që ata të rriten dhe zhvillohen duke qenë konkurues në treg.

c-Të përdorë mekanizmat ligjorë për monitorim të punës në universitete sepse është detyrim institucional që duhet përmbushur për sigurimin dhe ecurinë e arsimit cilësor.

E pra, ja pse studentët janë të pakënaqur nga institucioni i tyre, sepse: buxheti për univeristetin është i pamjaftueshëm dhe nuk siguron cilësi dhe këtë e ka në dorë qeveria; që ligji është i paplotë dhe pengon univeristetin të përmbushë detyrimin institucional dhe përsëri këtë e ka në dorë qeveria që qëllimshëm e përdor për ta pasur nën kontroll atë; që mungon monitorimi nga institucionet përgjegjëse, përsëri dhe këtë e ka në dorë qeveria dhe ministria arsimit.

Por, Ministrja ka shpallur fajtor universitetin, që pa dyshim ka përgjegjësitë e tij, por jo para Qeverisë dhe Ministrisë përgjegjëse për Arsimin.

Ja pra pse ky sondazh nuk është zgjidhja por pengesa, nuk është zhvillimi por tjetërsimi.

Pasi, politikisht i deformuar ai nuk mund të mbulojë dot dështimin e Refomës, ai nuk e shpëton dot këtë qeveri nga përgjegjësia për rrënimit e Arsimit të Lartë, dhe, aq më tepër, me disa rezultate farsë të mbetura në ditët e vjeshtës…

Etiketa: politik dhe i deformuar