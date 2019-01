Sonte ndodh fenomeni i rrallë, ‘Super Hëna e përgjakur’ një spektakël i vërtetë…

Gjatë mesnatës së sotme në qiell do të shfaqet fenomeni i jashtëzakonshëm i cili ndodh shumë rrallë.

Kur hëna e plotë e re, përkon me pikën më të afërt të Tokës në orbitën e saj mujore ajo quhet Super Hënë, por ajo e mesnatës së sotme do të marrë dhe emërtimin e përgjakur pas një eklipsi total të diellit që do të ndodhë.

National Geographic tregon se kjo ngjarje astrologjike pritet të zgjasë për 62 minuta dhe do të jetë një spektakël i vërtetë. Disa pamje të hënës së plotë i ka sjellë edhe fotografi i Gazetës Mapo Florion Goga./gazetamapo.al/