Soreca, një ambasador ndryshe në kohë krize

Ju sugjerojme

Luigi Soreca është një nga ambasadorët më të rëndësishëm në Shqipëri, jo vetëm pse përfaqësonon Unionin Europian, por edhe më shumë për faktin se vendi ynë, pret që në qershor të hapen negociatat për anëtarësim në BE. Pra ai është në Shqipëri në një moment historik. Por, po ashtu, ai gjendet këtu në krizën më të madhe politike, dhe në tensionin më të lartë mes mazhorancës dhe opozitës, ndoshta që prej vitit ’97. Prej 7 muajsh në Tiranë, ai fillimisht u duk se mbajti një profil të ndryshëm nga paraardhësja e tij, Romana Vlahutin. Nuk ishte shumë prezent në media, dhe ngjante i fokusuar tek reforma në drejtësi, në teknikalitetet e saj. Ishte thënë qysh para se të vinte, se ishte një ekspert sidomos në luftën e institucioneve të drejtësisë ndaj krimit të organizuar. Ai vetë e ka pranuar se ka punuar në Itali me prokurorët e famshëm të antimafias, që në betejat me kapot e kapove, humbën dhe jetën.

Në CV-në e tij peshojnë angazhimet në Komsionin Europian në cështjen e liberalizimit të vizave, cka e ka bërë atë të ketë një njohje të vendit tonë, por edhe më tej, ai ka qënë i fokusuar në departamentin për luftën ndaj krimit dhe trafikut të drogës. Ndoshta është kjo arsyeja që e afroi me Shqipërinë dhe pse mori emërimin këtu.

Por tek Soreca, bie në sy dicka. Sa herë del në TV dhe jep deklarata, në titrat që shoqërojnë mesazhin e tij, shquhet vazhdimisht fjala “Dialog”. Ai po u bën thirrje të përsëritura, të vazhdueshme palëve që të takohen në mes të urës. Dialog, ulje në tryezë, bisedim.

Nëse e krahasojmë me Romanën, ky qëndrim është një kontrast i madh. Ajo përshembull thoshte se zgjedhjet janë legjitime dhe do të njihen, edhe pa opozitën. Ndërsa italiani i paqtë me një ton si kadife e shtruar, thotë vazhdimisht, dialog, marrëveshje. Edhe pse partneri kryesor me të cilin ai duhet të punojë në baza të përditshme, është qeveria, sërish Soreca ngjan se ruan raporte të mira me opozitën dhe kontaktet janë të shpeshta.

I pyetur nga Lufti Dervishi në emisionin e tij përballë, nëse e kishte parashikuar se vendi ynë po shkonte drejt kësaj krize, Soreca tha se e kishte kuptuar se dicka mund të ndodhte, sipas tij, duke pasur parasysh që jeta politike në Shqipëri ecen me cikle.

“Por do të thosha se momenti në të cilin gjendemi tani, është një situatë e paprecedentë, e një niveli të paprecedentë”, u shpreh ai, duke iu referuar djegies së mandateve, ndërkohë që bojkoti ka qenë pjesë e historisë politike të Shqipërisë dhe të rajonit.

Ambasadori i ri i BE-së, nuk ka receta, por në publik ngjan se bën kujdes të ruajë distancën nga palet. Ai thotë se sado larg të jenë mazhoranca me opozitën, duhet të bashkohen tek interesi i Shqipërisë.

Soreca u drejtohet të dy palëve që të reflektojnë në mënyrë urgjente, ndërkohë që jo pak deklarata që kanë ardhur nga Europa, më së shumti kanë goditur opozitën dhe kanë qënë në favor të qeverisë. I bën shpesh thirrje kulturës së kompromisit, cka sipas tij është një gjë që mësohet në BE. “Nuk mund të fitohet dicka, pa dhënë”, theksoi ai tek emicioni Përballë pak ditë më parë.

Ndërkohë Soreca e di mirë se SHBA ka shumë gjëra në agjendë, dhe BE po kalon periudhë trazicioni të rëndësishëm, ndaj zgjidhja duhet të vijë nga politika vetë. Për këtë arsye, u bën thirrje të dy palëve të tregojnë përgjegjshmëri.

Ky është një vit i rëndësishëm për diplomatin e rëndësishëm të Bashkimit Europian në Shqipëri. Sigurisht do të zinte një vend të mirë në karrierën e tij, nëse Shqipëria do të kishte sukses me negociatat, e po ashtu nëse do të kapërxehej kriza politike. Duhet thënë se prej 2014, integrimi ka ngecur, ka ngrirë. Sepse kritereve kyce u shtohej vazhdimisht një problem tjetër i madh, që lidhje me dështimin e qeverisë, ku në krye ishte droga. Tashmë, e pashmnagshme mbetet cështja e zgjedhjeve.

Por koha ka ardhur për realizëm. Puna e zgjedhjeve, nuk mund të zgjidhet më formalisht në letra e për të pasur një raport në fund të tyre. Shqipëria ka nevojë të bëjë ndoshta hapin më të rëndësishëm drejt BE-së, të plotësosjë kriterin më të cmuar, që është vlera, themeli ku qëndrojnë vendet e kontinetit të vjetër. Që më në fund, të ketë zgjedhje të lira, të ndershme, e vota të mos preket e deformohet. Soreca ndoshta do të jetë më shumë se dëshmitar i këtij momenti.

/GAZETA MAPO

Etiketa: ambasador