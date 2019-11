Soreca: Palët të angazhohen për të arritur një kompromis politik

Ju sugjerojme

Ambasadori i BE në Tiranë, Luigi Soreca u bëri thirrje palëve politike, konkretisht PS dhe PD të angazhohen për të arritur kompromisin politik. Sipas tij, dialogu është i rëndësishëm si për reformën në drejtësi ashtu edhe për reformën zgjedhore.

Teksa merrte pjesë në hapjen e “Shkollës së Integrimit Europian”, Soreca u shpreh: “Mos-hapja e negociatave, nuk ishte një vendim por shtyrje e tyre, por vendim për t’u kthyer pas në një reflektim. Angazhimi ynë në raport me Shqipërinë mbetet i pandryshuar.Mos-hapja e negociatave hapi një debat te madh. Asnjëherë me parë nuk ka pasur një debat kaq të madh. Shpresoj që në muajt në vijim të kemi një rekomandim pozitiv për çeljen e negociatave. Doja të citoja Macron: Nëse reformojmë strategjinë e procesit do hapen negociatat. Prioritet do i japim angazhimeve, si reformës zgjedhore si dhe reformës në drejtësi. Dimë që SPAK do ngrihet në muajt e ardhshëm. Dialogu politik është i rëndësishëm për të ardhmen e vendit. Të gjithë duhet të investojnë për të arritur një kompromis politik. Kjo është për përfitimin e Shqipërisë, ashtu si kundër janë listuar edhe elementë të tjerë. Të lënë mënjanë debatet sa i përket Gjykatës Kushtetuese dhe të ngrenë një institucion të besueshëm. Sa i takon reformës zgjedhore, ne inkurajomë partitë politike që të ketë sukses. Të përmbyllet sa më shpejt kjo paketë. Bashkimi Europian do të investohet në kapacitet të larta teknike”.