Sot breshëri “zbardhi” kryeqytetin, por ja ç’na pret në fundjavë

Reshjet e shiut dhe breshërit kanë përfshirë pjesën më të madhe të vendit këtë pasdite. Për disa minuta në këtë stinë Pranvere, rrugët e kryeqytetit janë zbardhur nga kokrrat e breshërit, madje në disa akse rrugore janë bllokuar nga përmbytja si pasojë e reshjeve të dendura të shiut.

Por ç’na pret këtë fundjavë? Lexoni më poshtë parashikimin sipas MeteoAlb

Moti – E premte, 12 Prill 2019

Sipas MeteoAlb: Vranësira të dendura do të dominojnë gjatë pjesës së parë të ditës duke rrezikuar reshje të pakta e të izoluara shiu. Mesdita sjellë zhvillim të vranësirave në të gjithë shqipërinë duke rrezikuar shira. Por mbrëmja do të dominohet nga vranësira dhe intervale kthjellimesh në zonat qendrore dhe verilindje. Vranësira të shpeshta dhe shira lokal do të ketë në zonat bregdetare.

Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes, ndërsa mesdita ruan vlera kostante duke luhatur vlerat minimale dhe maksimale nga 6°C në zonat malore deri në 22 °C në zonat e ulta.

Era do fryjë e lehtë me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi perëndimor-jugperëndimor duke krijuar në det dallgëzim 3 ballë.

Moti – E shtunë, 13 Prill 2019

Sipas MeteoAlb: Alternime kthjellimesh të pakta dhe vranësira të shpeshta do të paraqiten në orët e para të ditës në të gjithë territorin, më të dendura paraqiten në zonat malore duke gjeneruar dhe reshje të pakta shiu. Pasditja dhe nata vijojnë me reshje shiu në të gjithë vendin ndërsa në zonat malore dhe kryesisht në verilindje të vendit gjat pasdites shirat janë me karakter shtrëngatash.

Temperaturat e ajrit rriten në mëngjes por ulen në mesditë duke luhatur vlerat ekstremale ditore nga 6°C deri në 21 °C.

Era do fryjë mesatare me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi perëndimor duke krijuar në det dallgëzim 2-3 ballë.

Moti – E diel, 14 Prill 2019

Sipas MeteoAlb: Vijon ndikimi i kushteve atmosferike të paqëndrueshme mbi territor, duke kushtëzuar vranësira të shpeshta dhe reshje shiu të herë pas-herëshme, të cilat në zonat jugore janë me intesitet mesatar. Ndërsa pasditja dhe mbrëmja sjellin intervale kthjellimesh në zonat bregdetare por reshjet mbeten në juglindje dhe përgjatë kufirit lindor.

Temperaturat e ajrit ulen në mëngjes por rritje të lehtë sjellë mesdita duke luhatur vlerat ekstremale ditore nga 5°C deri në 22°C.

Era do të fryjë me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi jugperëndimor duke krijuar në det dallgëzim 3 ballë.

