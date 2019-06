Sot përgjimet e Bild, Arta Marku nuk shkon në Parlament

Ju sugjerojme

Arta Marku nuk do të jetë sot në sallën e parlamentit për të lexuar raportin e kriminalitetit për vitin 2018-të. Është deputeti Lefter Maliqi i cili ka konfirmuar se Arta Marku nuk do të shkojë sot në parlament. Deputeti Maliqi thotë se Arta Marku është “sëmurur” papritur.

Postimi i Lefter Maqliti

Sa më njoftuan se sot Prokurorja e Përgjithshme për arsye shëndetësore nuk paraqitet në Parlament, ku do të raportonte për rezultatet e vitit 2018 dhe për arrestimet politike të Opozitës me urdhër të Kalorësit dhe sejmenëve te tij në qeveri e parlament. S’besoj te jetë sëmurur nga përgjimet e gazetarit Gjerman të Gazetës Bild , që sot do të publikoj fakte dhe më tronditëse të shitblerjes së votave dhe lidhjeve te bandave e krimit të organizuar me Qeverinë. Gjithsesi të shkuara Prokurore, vetëm aman mos na sëmuret Kalorësi i Rilindjes, se pa atë edhe ju, edhe gjithë institucionet e kapura te shtetit nga kalorësi i Rilindjes mbeten në gjendje të rëndë dhe s’ka zot dhe i shëron.

