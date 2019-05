Sot protesta e 6-të e opozitës, çfarë ka ndryshuar nga 16 shkurti

Ju sugjerojme

Sot pasdite në orën 19.00, opozita ka thirrur protestën e 6-të Kombëtare në Bulevard, me kërkesën e saj për largimin e Edi Ramës si kryeministër, dhe krijimin e një qeverie tranzitore që do ta përgatisë vendin për zgjedhje të lira e të ndershme, siç thotë Lulzim Basha. Opozita po hyn kështu në muajin e katërt të protestave. Po çfarë ka ndryshuar nga 16 shkurti, e deri sot.

Mbase nuk është koha për të bërë një bilanc pasi protesta është në vijim dhe askush nuk ka thënë se kur do jetë e fundit.

Deri tani, janë 6 protesta kombëtare dhe shumë të tjera lokale.

Në këto muaj shumë gjëra e raporte kanë ndryshuar, por palët janë ende në skaje, nuk ka hapa konkrete drejt konsensusit për të mundësuar ngritjen e qeverisë tranzitore.

Por ti hedhim një sytë të shpejtë datave të protestave, vëmë re se ato janë intensifikuar gjatë muajit Maj. Ndryshe nga çfarë u tha në fillim se njerëzit do të lodhen, duket se opozita ka arritur ti ruajë radhët.

Në Maj janë zhvilluar 3 prej protestave të mëdha. Sot është e radhës para Kryeministrisë.

16 shkurt protesta e parë kombëtare

16 Mars protesta e dytë kombëtare

13 Prill, protesta e tretë kombëtare

11 Maj, protesta e katërt kombëtare

13 Maj protesta e pestë kombëtare

25 Maj protesta e gjashtë kombëtare

Përpos tyre janë zhvilluar gjatë kësaj kohe (16 Shkurt-25 Maj) dhe 4 protesta lokale para parlamentit dhe dy të tjera me bllokimin e rrugëve kombëtare.

Nëse deri më 11 Maj kur u dogj hyrja e kryeministrisë dhe u dhunua Sahit Dollapi, kryeministri Edi Rama ishte i vendosur të shkonte në zgjedhjeve me “opozitën e re” që doli nga mandatet e djegura të PD e LSI, tashmë kemi një kthesë të fortë.

Gjatë kësaj jave, Kryeministri Edi Rama i ka drejtuar 3 letra publike Kryetarit të opozitës, Lulzim Basha. Ai e fton Bashën në dialog pa kushte, por nën rreshta lexohet se mbajtja e zgjedhjeve më 30 qershor nuk negociohet. Dhe pas letrave nuk ka asnjë përgjigje pozitive nga Basha. E ardhja e fëmijëve tanë nuk negociohet, nuk ka asnjë hap pas deri në fitimin e kauzës për zgjedhje të lira, ka deklaruar Basha gjatë turit nëpër rrethe.

Por gjatë këtyre 10 ditëve të fundit, kemi edhe një zhvillim tjetër të fortë. Janë deputetët gjermanë, drejtuesit e grupit parlamentar në fakt, të partisë së Merkelit që kanë hyrë në lojë fuqishëm! Ata kanë bërë thirrje publike që palët të ulen në dialog dhe për herë të parë kanë deklaruar se konsensusi mund të gjendet edhe duke shtyrë datën e zgjedhjeve lokale. Akoma më shumë jetën politike e ka trazuar një raportim dje i gazetares së Dojce Welle, për Top Channel, e cila tha se kishte mësuar që tashmë në qarqet e CDU-CSU, nuk e përjashtojnë largimin e Edi Ramës si mundësi. Po kështu Presidenti i vendit, Ilir Meta është shprehur i gatshëm për të shtyrë datën e zgjedhjeve lokale.

Ditët e fundit të Majit dhe qershori mbetet muaj vendimtar: A do të shkojmë deri tek 30 qershori me përplasje civile apo do të shtyhet data e zgjedhjeve; Do të gjendet një zgjidhje, palët do të ulen, do të krijohen kushtet për votim të lirë e të ndershëm, dhe vendi të futet në shinat e normalitetit? Gjë që e urojnë të gjithë shqiptarët…

