Specialisti Ylli: Piku i koronavirus, në Maj

Mjeku dhe epidemiologu Alban Ylli u shpreh sot, se sipas analizës së tij, piku, kulmi i pandemisë së koronavirusit në vendin tonë, do të ndodhë në muajin Maj. Më, tej, do të ketë rënie. Me kulm, ai ka parasysh numrin më të madh të të prekurve.





Ylli u shpreh se për shkak të masave shtrënguese të marra, piku u shty për në Maj. Sipas tij, përndryshe, kulmi i goditjes do ishte në Prill, dhe kjo do ta conte sistemin tonë në kolaps.









Në një intervistë për ABC, Ylli u shpreh se po hetohet për cdo rast që zbulohet për të gjetur se kush tjetër mund të jetë infektuar. Hetimi, u shpreh Ylli, ka të bëjë me cdo detaj të aktivitetit të dy javëve të fundit të pacientit të konfirmuar pozitiv.