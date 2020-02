Spiropali i përgjigjet Metës: Presidentin se ndihmon dot as Basha, populli jo e jo

Ju sugjerojme



Elis Spiropali i është përgjigjur Presidentit Ilir Meta i cili tha se më 2 mars do të zhvillojë një protestë me qytetarët ku do të lidhin ‘besën’ dhe se prej aty do të fillojë edhe shpartallimi i grushtit të shtetit. Spiropali thotë se Metën nuk e ndihmon dot as Basha dhe as populli ndërkohë që grushti ishtetit ka nisur në kokën e Ilir Metës që prej nisjes së Reformës në Drejtësi.

“Pyetja sot s’është pse Presidentit i ka dalë gjuha jashtë kontrollit dhe s’ka më asnjë kontroll mbi Ilir Metën. Kjo dihet.Pyetja është pse Ilir Meta priti Konferencën e Donatorëve për ta ribërë leckë Presidentin! Keqardhja për Presidentin ka sosur. Ajo për I.Metën s’ka të sosur!









Zoti e ndihmoftë Ilir Metën se Presidentin s’e ndihmon dot më as Luli! Populli jo e jo. Sa për grushtin e shtetit,ai ka nisur në kokën e Ilirit qysh kur nisi Reforma në Drejtësi dhe do të vazhdojë sa herë që në konsensus me SHBA/BE ne miratojmë ligje që atij i duken grushta.”– shkruan Spiropali.

