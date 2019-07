Spiropali ironi me Metën: Nxirr një dekret dhe shtyje tërmetin

Ju sugjerojme

Zëdhënësja e Qeverisë dhe ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali, ka ironizuar presidentin Ilir Meta, lidhur me shqetësimin e tij për mundësinë e goditjes së Ballkanit nga një tërmet i fuqishëm. Kreu i shtetit iu drejtua me një letër qeverisë duke kërkuar marrjen e masave, pas alarmit të dhënë sipas tij nga një sizmiolog grek.

Me doza të forta ironie, Spiropali shkruan në Twitter duke i kërkuar Metës që të nxjerrë një dekret për ta shtyrë tërmetin pasi i ka lënë qytetarët pa gjumë.

Ndërsa vijon më tej se, kreu i shtetit u bë rasti i parë në botë që parashikon lëkundjet sizmike.

