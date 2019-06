Spiropali-Metës: Kush do t’i organizojë zgjedhjet e 13 tetorit?

Ju sugjerojme

Ministrja për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali i drejton një pyetje presidentit Ilir Meta se kush do t’i organizojë zgjedhjet e 13 tetorit. Sipas saj, KQZ, KZAZ dhe vetë Kolegji Zgjedhor, e kanë thënë fjalën e tyre. Reagimi i Spiropali erdhi pasi kreu i shtetit dekretoi 13 tetorin si datë të re për zgjedhjet vendore.



“Ta pyesë dikush Qametën kush do t’i organizojë zgjedhjet e 13 tetorit, se KQZ, KZAZ dhe vetë Kolegji Zgjedhor e kanë thënë fjalën e tyre? Se s’po pyesim si do ia bëjmë me BE dhe Amerikën, sepse Haxhiut të Dytë i mjafton Luli me Monikën!”, shkruan Spiropali.

Mesditën e kësaj të enjte, presidenti Ilir Meta caktoi datën e re të zgjedhjeve vendore 13 tetorin. Vendimi i Metës erdhi pas takimeve me krerët e partive opozitare dhe ambasadorët e vendeve të BE-së. Vetëm kryeministri Rama e refuzoi takimin. Pas dekretit, i pari reagoi kryeministri Edi Rama i cili u shpreh se kjo ishte marrëzia që priste nga Meta, por njofton se nuk do të ketë tërheqje nga mazhoranca dhe zgjedhjet do të zhvillohen të dielën e 30 qershorit.

