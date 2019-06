Spiropali reciton poezi në parlament për Metën dhe Berishën

Ju sugjerojme

Zëdhënësja e qeverisë, Elisa Spiropali tha nga Presidenti ka shkelur rëndë parimet kushtetuese, duke shdekretuar datën e zgjedhjeve.

“Në 30 qershor do përballen me murin e lartë të ligjit ku do thyejnë hundët. Presidenti duhet të jetë i panashëm dhe mishërues i vullnetit të popullit. Ilir Meta shkeli parimin e unitetit kombëtar. Me vendimin e tij, Ilir Meta dëshmoi se mund të nxjerrësh Presidentin nga kulla e LSI-së, por nuk mund të shkulësh LSI-në nga zyrat më të larta të shtetit. Shkeli parimin e sovranitetit të popullit. Presidenti u zgjati mandatin tej kushtetues. Ai tenton ta justifikojë aktin e tij duke thënë se synon të shmangë përplasjen civile. Cilën përplasje civile? Atë që e ideon në shtepi dhe parti? Atë që e ideon me mikun e tij Sali Berishën dhe Lulzim Bashën”.

Ajo solli si poezi në këngë të Shqipërisë së mesme përpara të pranishmëve në Kuvend.

“Krisi pushka e gjëmoi moti

Kujton austriaku se u bë qiameti,

Nuk është kiamet po është murtanë,

Vjen Kavaja me gjithë Tiranë

Gajret çuna dhe ju faltë Zoti,

se Princ Vidin se zë moti.

Se Princ Vidin se zë moti,

kemi lejnun o prej baroti

Mal mbi mal këndon bilbili

Trim mbi trima Haxhi Qamili

Haxhi baba me vegjëli, qiti vidin me 12 mij”, përfundoi Spiropali.

Etiketa: elisa spiropali