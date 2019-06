Sri Lanka rivendos dënimin me vdekje, ekzekuton 4 trafikantë droge

Ju sugjerojme

Presidenti i Sri Lankës ka rivendosur dënimin me vdekje për krimet e lidhura me drogën. Ai ka nënshkruar dënimin me vdekje për katër vetë të cilët ishin të përfshirë në trafik narkotikësh.

Kjo ndodhi pas më shumë se 43 vjet pas ekzekutimit të fundit në vendit.

Ditën e djeshme Maithripala Sirisena njoftoi ndryshimin e politikave. Disa kritikë thonë se kjo është një lëvizje e motivuar politikisht përpara zgjedhjeve.

Sirisene, i cili u zgjodh në vitin 2015, ka qenë nën presion të vazhdueshëm për të përmbushur premtimet e tij për reforma dhe për trajtimin e sulmeve të së dielës së Pashkëve në të cilat u vranë më shumë se 250 vetë.

“Unë tashmë e kam nënshkruar dënimin me vdekje për katër (të dënuar). Do të zbatohet së shpejti dhe tashmë kemi vendosur datën”, u tha Sirisina gazetarëve në Colombo.

