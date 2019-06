Stamboll/ Erdogan bekon martesën e Ozil (FOTO)

Ju sugjerojme

Futbollisti Mesut Ozil u martua të premten në Stamboll me partneren e tij Amine Gülşenë, aktoren e serialeve. Ceremonia e martesës u hap me bekimin e presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan.



30-vjeçari me origjinë nga Turqia nxiti shumë polemika vitin e kaluar kur u fotografua me Erdogan, duke ngritur pyetje rreth besnikërisë së futbollistit ndaj Gjermanisë në prag të Kupës së Botës 2018.



Lideri turk mbërriti në ceremoni së bashku me bashkëshorten e tij në ceremoninë që u mbajt në një hotel luksoz në brigjet e Bosforit.



Erdogan dhe gruaja e tij Emine qëndruan pranë çiftin ndërsa ata kurorëzuan dashurinë e tyre në martesë.

Etiketa: erdogan bekon martesen e ozil