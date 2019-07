Stina “problematike”, ja përse disa e vuajnë më shumë vapën

Ju sugjerojme

Ardhja e sezonit të bukur të verës për dikë është një mundim i vërtetë. Intoleranca e nxehtësisë rezulton ndër vështirësitë e mëdha që organizmi të rregullojë ekuilibrat e tij të brendshëm që të përshtaten me temperaturën.

Në këto raste djersitja është intensive, fytyra bëhet më e kuqe e në disa raste edhe rrobat marrin ngjyrë tjetër. Pse disa e vuajnë më shumë nxehtësinë?

Temperatura e trupit

Temperatura e trupit të njeriut prej 36,5°-37 ° tregohet si “normale”, me një shkallë të caktuar variabiliteti në një nivel individual. Një organizëm i shëndetshëm zbaton proceset komplekse të termorregullimit të trupit, të cilat varen nga hipotalamusi. Në sajë të këtyre mekanizmave biologjikë, temperatura e brendshme mbahet në një nivel të vazhdueshëm regjimi rregullues.

Temperatura e trupit nuk është gjithmonë e njëjtë: zakonisht duket të jetë më e ulët midis 4 dhe 5 gradë në mëngjes, pastaj rritet në fund të pasdites ndërmjet orës 5 dhe 6.

Çfarë ndodh me trupin në mot të nxehtë?

Kur ne jemi në një mjedis të ftohtë, procesi i termolizës rritet dhe ekziston një humbje e nxehtësisë e balancuar nga një vazokonstriksion i lëkurës. Nxehtësia ndikon në dilatimin e enëve të gjakut, të cilat mund të shkaktojnë shpërthimin tipik të nxehtësisë.

Kur vuani më shumë nga nxehtësia?

Procesi i prodhimit, mirëmbajtjes dhe shpërndarjes së nxehtësisë nga trupi duket të jetë i lidhur me aktivitetin hormonal. Gjatë ovulacionit rritet temperatura e trupit, a e dini? Progesteroni i sekretuar prek rreth 0.5 ° C në lidhje me vlerat themelore. Problemet e djersitjes së tepërt në disa raste mund të jenë të lidhura me aktivitetin e hormoneve.

Kur jemi në lëvizje, për shembull nëse jemi vonë ose kur kryejmë aktivitete sportive, trupi prodhon më shumë nxehtësi. Kjo ndodh edhe kur ne hamë: tretja kërkon energji. Aktiviteti fizik, ushqimi, ritmi i zgjimit nga gjumi, si dhe disfunksionet e tiroides, tregojnë të kenë një rol të rëndësishëm në luhatjet që lidhen me temperaturën e trupit.

A po përjetoni një moment të stresit intensiv? Kujdes, në këtë rast në trup ka një rritje në prodhimin e adrenalinës dhe noradrenalinës: metabolizmi stimulohet, nxehtësia e trupit rritet.

Hipertermia, simptomat

Rritja e menjëhershme e temperaturës së trupit, e njohur si goditja e nxehtësisë, mund të shfaqet me shenja të humbjes së oreksit, dhimbjes së kokës, dehidrimit, pranisë së episodeve konvulsive.

Valët e nxehtësisë tipike të periudhës së verës janë më të kapërcyeshme kur ne gjejmë veten në një klimë të nxehtë dhe të thatë. Në fakt, trupi i njeriut përgjithësisht toleron edhe temperaturat e larta, me kusht që të ketë një nivel lagështie prej rreth 30%: sa më e lartë lagështia, aq më të shpeshta janë rastet e sëmundjes.

Të moshuarit dhe të sapolindurit mund të kenë më shumë vështirësi në kompensimin e mekanizmave, por edhe ata që vuajnë nga hipertensioni, sëmundjet kardiovaskulare, dështimi kronik i veshkave, sëmundjet neurologjike dhe sëmundjet kronike të frymëmarrjes janë gjithashtu në rrezik.

Ata që punojnë jashtë apo luajnë një sport intensiv mund të rrezikojnë dehidratimin, furnizimi me lëngje është thelbësor. Në rastin e një trajtimi emergjent është e nevojshme për të lëvizur personin në një mjedis të ftohtë dhe për ta ndihmuar atë të pijë diçka, plotësimin e lëngjeve në sajë të pijeve të pasura me kripëra minerale dhe sheqerna. Këto janë të gjitha zgjidhje të shpejta dhe efikase.

