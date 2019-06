Stoltenberg në Tiranë: Dialogoni për mosmarrëveshjet, jo dhunë

Ju sugjerojme

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg deklaroi nga konferenca e përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama, se mosmarrvëshjet politike duhen zgjidhur me dialog. Ai apeloi për të shmangur dhunën në protestat e opozitës. Thirrja e tij ishte që të mos prekeshin institucionet.

Deklarata e Stoltenberg vjen vetëm disa orë përpara protestës së njoftuar nga opozita në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, e shtata protestë kombëtare për dorëheqjen e kryeministrit dhe çuarjen e vendit në zgjedhje të parakohshme.

“Mosmarrëveshjet politike janë pjesë e demokracisë, është shenjë forcë. Ajo që nuk është e pranueshme është përdorimi i çdo lloj dhunë dhe përpjekja për të dhunuar institucionet demokratike. Bëj thirrje të respektoni institucionet demokratike, kjo vlen për të gjitha vendet e NATO-s. Mosmarrëveshjet duhen zgjidhur përmes dialogut politik. Ju bëj thirrje aktorëve politikë që të marrin pjesë në dialog dhe të zgjidhin mosmarrëveshjet përmes dialogut dhe jo duke dhunuar institucionet demokratike. Dhuna nuk është mjet demokratik. Dhuna bie ndesh me vlerat demokratike”, u shpreh Stoltenberg.

Ai shtoi se NATO inkurajon çeljen ee negociatave të BE me Shqipërinë. “KE ka rekomanduar për hapjen e negociatave për BE dhe ne duam që ky proces të vijojë. Ne demokraci do ketë gjoithmonë debate. Kjo nuk është dobësi por dhuna bie ndesh me vlerat tona. I bëj thirrje aktorëve politikë të sillen me vetëpërmbajtje për të vijuar në rrugën e integrimit që problemet të zgjidhen përmes dialogut për shkak se kjo kontribuon për të ardhmen e Shqipërisë”, tha Stoltenberg.

Shefi i NATO-s vlerësoi angazhimin e Shqipërisë në misionet paqeruajtëse të Aleancës, ndërsa shprehu ngushëllime për dy ushtarakët që humbën jetën në Letoni muajin e kaluar, major Klodian Tanushi dhe Nëntetare Zarife Hasanaj.

“Është kënaqësi e madhe që kthehem përsëri në Tiranë. Shqipëria ka qenë një anëtarë shumë e vyer në NATO. Dua të shpreh mirënjohjen për dy ushtarakët trima që humbën jetën muajin që shkoi. Mendimet e mia dhe ngushëllimet më të thella shkojnë për familjet etyre. Trupat tuaj kanë kontribuar në luftën e KFOR në Kosovë dhe në Afganistan kundë terrorizmit. Kemi shpenzuar 51 milionë euro për projektet që do në ndihmojnë të jemi më efikas. Shqipëria po jep shembulliun e saj”, tha ai.

