Studimi/ Sa vite i duhen një të riu për të gjetur punë në Ballkan

Statistikat tregojnë se më shumë se 700.000 vende të reja pune janë krijuar në 7 vitet e fundit në Ballkanin Perëndimor, por vetëm 4.3% e tyre arritën të ishin një vend pune nga të rinjtë nën 24 vjeç. Për një të ri të kësaj moshe, duhen rreth 2 vjet për të arritur të marrë një vend pune.

“Një e katërta e një milion të rinjve në rajon janë të papunë, por në mënyrë aktive kërkojnë një vend pune. Femrat e reja ka më shumë të ngjarë të mos jenë me arsimim, trajnim ose punësim. Për më tepër, një e treta e të rinjve nuk janë të kënaqur me aftësitë e ofruara nga sistemi arsimor pasi kanë tendencë të mos përmbushin nevojat e punëve të tyre Prej tyre, 36% thanë se u kërkohej të mësonin ose të mësonin aftësi të reja ekzistuese në punën e tyre. Këto të dhëna janë shkëputur nga 12 muajt e fundit, tregon Barometri Ballkanik i RCC 2019. Të gjithë ne nga rajoni duhet të bëjmë më shumë për të rritur rëndësinë e arsimit dhe aftësive ndaj nevojave të tregut të punës “, – thotë Dragana Djurica, Ekspertja e Lartë e RCC për Konkurrencën .

Sipas të dhënave të publikuara nga INSTAT, në Shqipëri shkalla e papunësisë për ata që kanë mbaruar arsimin e lartë ishte 14.2%, nga 13.8% që ishte vitin e mëparshëm. Papunësia është rritur te femrat e diplomuara (nga 13.9% në 15.8%), ndërsa ka rënë tek meshkujt (nga 13.7% në 12.1%). Të mbetur pa punë, ka shumë të diplomuar që po tentojnë të hapin vetë një sipërmarrje private, duke rritur peshën e vetëpunësimit te ky grup. Tendenca e rritjes së papunësisë tek të arsimuarit e lartë ka ecuri në drejtim të kundërt me totalin e papunësisë në vend, që ra nga 14.1% në 2017-n, në 12.8% në 2018-n. 2018-a duket se ka qenë një vit i mbarë për ata që janë me arsim të ulët 8/9 vjeçar. Shkalla e papunësisë për këtë grup ra nga 12.9% në 10.6%. Në rënie ka qenë dhe papunësia tek popullsia aktive në moshë pune, që ka mbaruar shkollën e mesme, nga 15.7% në 14.5%. Në fakt, popullsia me arsim të ulët 8/9-vjeçar rezulton më e guximshme në hapjen e një aktiviteti privat, duke e siguruar vetë punën, kryesisht në njësi tregtimi me pakicë, apo dhe në bar-restorante.Monitor

