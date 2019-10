“Stuhia Lorenzo” godet Britaninë, përmbytjet bllokojnë vendin

Ju sugjerojme

Në një moment kur Britania po përballet me destabilitet politik për çështjen e Brexit, ajo duhet të përballet me përmbytjet dhe stuhinë që ka goditur vendin. Stuhia Lorenzo ka përfshirë Britaninë mëngjesin e sotëm me erëra që arrijnë një shpejtësi deri në 100 km/h.

Ajo ka sjellë shira të rrëmbyeshëm duke shkaktuar përmbytje në të gjithë vendin. Shërbimi meteorologjik irlandez ka shpallur gjendjen e emergjencës si dhe ka deklaruar që priten rreshje më të dendura në ditët në vijim.

Janë regjistruar përmbytje në 43 zona përgjatë Britanisë dhe 11 në Angli. Në zonën e Isle of Man, lumi që përshkon qytetin ka da dalë nga shtrati duke izoluar qytetarët në shtëpitë e tyre. Shteti ka venë në lëvizje strukturat e ndihmave të cilët kanë filluar një operacion shpëtimi për banorët.

