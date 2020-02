Stuhia “Sabine” paralizon Anglinë dhe Gjermaninë, ndërpriten kampionatet

Ju sugjerojme

Disa ndeshje të kampionateve të ndryshëm në Europë, të cilat ishin programuar për t’u luajtur këtë të dielë, janë shtyrë.

Shkak është bërë stuhia “Sabine”, që ka goditur ishullin britanik dhe një pjesë të kontinentit të vjetër. Kështu është anuluar sfida në Premier League, mes Manchester City dhe West Ham.









Në Bundesligë nuk do të luhet përballja B.Moenchengladbach-Koln. Faqja zyrtare e Koln ka njoftuar fansat se sfida derbi me fqinjët e Monchengladbach nuk do të zhvillohet ditën e sotme.

Ndërkohë, federata holandeze ka shtyrë të gjitha sfidat në program për t’u zhvilluar këtë të dielë.

