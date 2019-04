Sulm kishave në Sri Lanka, shkon në 137 numri i viktimave (FOTO)

Gjashtë shpërthime të njëpasnjëshme ndodhën të dielën e Pashkëve në të paktën tre kisha dhe tre hotele në Sri Lanka. Njëri prej sulmeve ndodhi në kryeqytetin Colombo dhe të tjerët në hotele të frekuentuara nga turistët, duke shkaktuar të paktën 137 viktima. BBC raporton se përveç viktimave ka dhjetëra të plagosur, siç raportojnë burimet e spitaleve lokale.

Forcat e sigurisë dyshojnë se dy nga shpërthimet në kisha janë akt i grupeve terroriste. Një nga kishat e prekura, Sant’Antonio, dhe të tre hotelet janë në Kolombo dhe frekuentohen nga turistë të huaj. Dy kishat e tjera gjenden në Negombo, një qytet me shumicë katolike në veri të kryeqytetit dhe tjetri në qytetin lindor të Batticaloa.

Imazhet në mediat sociale treguan pamjet brenda një prej kishave – St Sebastian në Negombo, me një tavan të copëtuar dhe gjak në pllakat. Mediat e Sri Lankës raportojnë se turistët e huaj mund të jenë ndër viktima. Presidenti Maithripala Sirisena ka lëshuar një deklaratë duke bërë thirrje që njerëzit të qëndrojnë të qetë dhe të mbështesin autoritetet në hetimet e tyre.

Në Twitter, Ministri i Financave Mangala Samaraëeera tha se sulmet u dukën si një “përpjekje e koordinuar mirë për të krijuar vrasje, sakatim dhe anarki” dhe kishte vrarë “shumë njerëz të pafajshëm”. Një tjetër ministër, Harsha de Silva, përshkroi “skena të tmerrshme” në shenjtërinë e Shën Anthonit në Kochçikade, duke thënë se ai kishte parë “shumë pjesë të trupit të shpërndarë kudo”. Askush nuk ka thënë ende se ishin përgjegjës për sulmet. Bëhet me dije se egziston mundësia që të bëhet fjalë për luftëtarët e kthyer nga grupi i Shtetit Islamik mund të paraqesin një kërcënim në vend.

Overwhelming response at National Blood Centre. It’s so overcrowded they cannot control the crowd. Currently they are sending back people who have come after taking down name, contact and blood group. Don’t rush there now go leisurely as the crowd subsides #LKA pic.twitter.com/EAvYyr73kH

