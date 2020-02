“Sulm me dron”/ Trump konfirmon vdekjen e një udhëheqësi të Al-Qaidas në Jemen

Presidenti amerikan, Donald Trump, konfirmoi sot vdekjen e një udhëheqësi të al-Qaidas në një sulm me dron të Shteteve të Bashkuara në Jemen.

Presidenti Trump tha se Shtetet e Bashkuara kryen një operacion të suksesshëm kundër terrorizmit duke vrarë Qasim al-Rimin, themeluesin dhe drejtuesin e al-Qaidas në Gadishullin Arabik (AQAP). Ai ishte zëvendës i udhëheqësit të al-Qaidas Ayman al-Zawahiri.

At the direction of President Trump, the U.S. conducted a counterterrorism operation in Yemen that successfully eliminated Qasim al-Rimi, a founder and the leader of al-Qa’ida in the Arabian Peninsula and a deputy to al-Qa’ida leader Ayman al-Zawahiri. https://t.co/ayOmTpzH04

— The White House (@WhiteHouse) February 6, 2020