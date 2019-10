Sulmoi turistët spanjollë, Apeli lë në burg Mihal Kokëdhimën

Ju sugjerojme

Mihal Kokëdhima, pronari restorantit ‘Panorama’ tashmë të shembur në Porto Palermo, i cili tentoi të sulmojë disa turistë spanjollë, u la sot në burg edhe me vendim nga Gjykata e Apelit të Vlorës.



Seanca u zhvillua me dyer të mbyllura këtë mëngjes në Gjykatën e Apelit të Vlorës. Kokëdhima akuzohet për kanosje dhe dëmtime të tjera të pronës private me dashje.

Lexo edhe: Gjykata e Apelit në Vlorë lë sërish në burg Mihal Kokëdhimën









Lexo edhe: Gazeta më e madhe spanjolle: Kokëdhima, kushëri i ish-mikut të Ramës

Etiketa: apeli e le ne burg