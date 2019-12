Sulmoi turistët spanjollë, Gjykata dënon Mihal Kokëdhimën (Video)

Ju sugjerojme

Gjykata e Vlorës ka dënuar me 1 vit burg Mihal Kokëdhimën pronarin e restorantit në Porto Palermo të Himarës, i cili sulmoi turistët spanjollë.

Ai akuzohej për ‘kanosje’, “dëmtime të tjera me dashje’ dhe ‘shkatërrim prone’.









I gjithë sherri nisi për një ngatërresë në numrin e peshqve të porositur nga familja spanjolle e biznesmenit të njohur Eugenio Galdon, themelues i kompanisë ‘ONO’.

Pas largimit të turistëve nga restoranti Mihal Kokëdhima i është hedhur me trup furgonit ku ishte ai së bashku me familjen e tij dhe teksa automjeti ishte në ecje ai godiste me grushte xhamin e përparmë duke e thyer atë.

Etiketa: Gjykata dënon Mihal Kokëdhimën