Super Kupa e Shqipërisë, Partizani-Kukësi shkon në shtesë

Kanë përfunduar 90 minutat e finales së Super Kupës së Shqipërisë mes Partizanit dhe Kukësit. Një ndeshje me shumë ritëm dhe gola.

Të parët që kaluan në avantazh ishin “Të kuqtë” në minutën e 6 me Mala, ndërsa në minutën e 39 ka ardhur goli i barazimit nga Musta.

10 minuta pas fillimit të pjesës së dytë Kukësi kalon në avantazh përsëri me Mustën, duke menduar se do të triumfonte, por vetëm pak minuta pas përfundimit Partizani barazon shifrat duke e çuar ndeshjen në shtesë, ku do të luhen 2 pjesë nga 15 minuta.

