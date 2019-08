Super gol në debutim, sulmuesi shqiptar shkëlqen në Turqi (VIDEO)

Ju sugjerojme

Fenerbaçe nisi ditën e sotme sezonin e ri në Superligën turke, në një ndeshje përballë ekipit të Gaziantep.

Që në pjesën e parë, Fenerbaçe vendosi diktatin, duke qenë në avantazh 3-0, falë dy penalltive të shënuara nga Moses në minutën e 6-të, si dhe Belozoglu në të 24-tën.

Ndërkohë, në minutën e 17-të, debutoi me gol në kampionat, edhe sulmuesi shqiptar që aktivizohet me Kosovën, Vedat Muriqi.

Pasi u shërbye bukur nga Belozoglu, Muriqi e mori me gjoks topin, dhe me një goditje direkte me të majtën, mposhti portierin kundërshtar, duke mos i lënë asnjë mundësi.



